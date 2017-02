LAURA TARONI E LEONARDO CAZZANIGA / Saronno, interrogatorio fiume all’infermiera: provata e seguita da uno psichiatra (Oggi, 2 febbraio 2017)

LAURA TARONI E LEONARDO CAZZANIGA, SARONNO: TERMINATO L’INTERROGATORIO FIUME A CARICO DELL’INFERMIERA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Riflettori nuovamente accesi, a distanza di qualche settimana, sul caso di Saronno e che vede in carcere dallo scorso 29 novembre Laura Taroni e Leonardo Cazzaniga. Infermiera lei, medico anestesista presso il pronto soccorso dell'ospedale di Saronno lui, entrambi indagati per le morti sospette avvenute nel nosocomio in seguito all'applicazione del così detto "protocollo Cazzaniga". A carico di Laura Taroni anche l'accusa di aver ucciso il marito Massimo Guerra, in concorso con il suo amante, anche se non è escluso il decesso di altri familiari. Negli ultimi due giorni, come rivelato da La Provincia di Varese nella sua versione online, Laura Taroni è stata sottoposta ad un interrogatorio fiume nel carcere di Como dove si trova da oltre due mesi. L'interrogatorio davanti al pm e al procuratore di Busto Arsizio, si è concluso solo nella tarda serata di ieri. Il suo legale difensore, l'avvocato Monica Alberti, alla stampa ha confermato come la sua assistita abbia risposto, passo dopo passo, a tutte le domande che le sono state poste, senza ignorare il suo attuale stato di salute: "È provata, stanca", ha dichiarato la sua difesa. A sua detta, tuttavia, Laura Taroni, infermiera 40enne di Lomazzo, avrebbe intenzione di chiarire ogni minimo dettaglio della vicenda che la vede coinvolta insieme all'amante Leonardo Cazzaniga. Da quanto emerso, si intravede una fragilità molto forte nella donna, che andrebbe a cozzare con le gravissime accuse per la quale è attualmente indagata: "Chiede continuamente dei figli, quando una domanda la riporta a loro, crolla", ha riferito il suo avvocato. Per tale ragione, la Taroni sarebbe seguita in carcere da uno psichiatra. Dal giorno del suo arresto, avvenuto il 29 novembre scorso, Laura Taroni non avrebbe più visto i suoi due figli, ed anche nelle passate ore, durante il lungo interrogatorio, sarebbe più volte crollata chiedendo informazioni sui due bambini. Al pm e al procuratore avrebbe poi spiegato il rapporto molto complesso che c'era tra lei e il marito Massimo Guerra, all'insegna di contrasti e liti.

