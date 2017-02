MADONNA DI MONTECORVINO: SALERNO, STATUA PIANGE LACRIME DI SANGUE ED ESTASI. BARBARA D'URSO RICOSTRUISCE IL CASO (POMERIGGIO 5, OGGI 2 FEBBRAIO 2017) - Barbara d'Urso si è occupata del caso della Madonna di Montecorvino che piange lacrime di sangue nella puntata di oggi di Pomeriggio 5: la conduttrice ha ricostruito la vicenda, spiegando che Giulio Massa è noto anche per le estasi in cui cade. Citando un articolo de La Stampa, Barbara d'Urso ha rivelato che l'uomo in queste estasi della durata circa di 10 minuti parlerebbe prima in una lingua ignota e poi in italiano: per gli esperti vaticani non ci sarebbero dubbi sul fatto che la lingua parlata da Giulio Massa è l'aramaico. Inoltre, queste estasi sarebbero state documentate: ci sarebbero circa 150 video che testimoniano gli episodi di cui è protagonista l'uomo della provincia di Salerno. Massa, però, ha declinato l'invito di Pomeriggio 5 a parlare delle statue che piangono lacrime di sangue: l'inviata ha spiegato che preferisce non pubblicizzare questi eventi e che gli stessi compaesani tendono a proteggerlo. Intanto il Vescovo di Salerno prende le distanze da questi fenomeni.

MADONNA DI MONTECORVINO: A SALERNO STATUA PIANGE LACRIME DI SANGUE, VIDEO. MIRACOLO? LA CHIESA È CAUTA (POMERIGGIO 5, OGGI 2 FEBBRAIO 2017) - La statua della Madonna conservata da un uomo nella sua abitazione di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, piange sangue e Pomeriggio 5 rivelerà oggi tutti i particolari e i retroscena della vicenda. L'episodio si sarebbe verificato mentre l'uomo, Giulio Massa, si preparava a raccogliere un po' di olio, che essuda dal viso della statua della Madonna, per i sacerdoti in Brasile. E non sarebbe il primo episodio raccontato dall'uomo, ma la notizia ora è salita alla ribalta nazionale e c'è già qualcuno che grida al miracolo. La prudenza comunque in questi casi non è mai troppa. La statua ha cominciato a lacrimare intorno alle 10.30 di ieri. Il sangue era misto ad acqua e ciò ha un significato specifico nella liturgia: sono simboli che riportano al sacrificio dell'Agnello che vince la morte e alla fonte che purifica. Massa ha condiviso sulla sua pagina Facebook il video che testimonia l'incredibile evento, di cui si occuperà oggi Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5. Clicca qui per vederlo.

MADONNA DI MONTECORVINO: A SALERNO STATUA PIANGE LACRIME DI SANGUE, VIDEO. MIRACOLO? LA CHIESA È CAUTA (POMERIGGIO 5, OGGI 2 FEBBRAIO 2017) -Dal 30 gennaio scorso una statuina del bambino Gesù di Giulio Massa piange sangue e il fenomeno si è ripetuto ieri per la statua della Madonna che conserva nella sua abitazione. L'uomo, un fruttivendolo di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, documenta dal 2002 queste presunte lacrimazioni. Il 47enne, che ha moglie e due figli di 15 e 10 anni, si copre le mani con guanti ginnici. Gli abitanti del paese in cui vive sostengono che abbia delle piaghe alle mani, da cui viene emanato un profumo intenso. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, ci sono folle di fedeli che recitano il Rosario con lui e si sono formati gruppi di preghiera, alcuni addirittura in Brasile e a Melbourne. Su questa vicenda, però, la Chiesa è cauta, ma Giulio Massa al suo fianco ha un sacerdote molto stimato, l'esorcista padre Gennaro Lo Schiavo dell'Avvocatella. Il video che ha pubblicato in Rete intanto è diventato virale.

br/>© Riproduzione Riservata.