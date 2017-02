MARIA UNGUREANU / News, Daniel Ciocan: consulente della difesa respinge la tesi dell'omicidio per annegamento (Oggi, 2 febbraio 2017)

MARIA UNGUREANU NEWS, DANIEL CIOCAN: LA CRIMINOLOGA URSULA FRANCO INSISTE SULLA MORTE ACCIDENTALE, LA SUA TESI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Resta il giallo sulla morte di Maria Ungureanu, la piccola di nove anni trovata senza vita lo scorso 19 giugno nelle acque della piscina del resort in un piccolo centro in provincia di Benevento, San Salvatore Telesino. Per gli inquirenti e la difesa della famiglia della vittima, quanto avvenuto la scorsa estate altro non è che un terribile delitto. Addirittura, parlando del caso, i Ris lo definirono "uno dei più cruenti mai capitati in Italia". Eppure, c'è chi crede che la morte di Maria Ungureanu possa essere spiegata con un più semplice quanto banale "incidente". Sono queste le due differenti tesi in ballo. La seconda pista, quella della tragica fatalità, viene con forza sostenuta da Ursula Franco, l'esperta che collabora con gli avvocati Maturo e Verrillo e che rappresentano i fratelli Daniel e Cristina Ciocan. Questi ultimi sono indagati rispettivamente per omicidio volontario e violenza sessuale a carico della bambina e per concorso in omicidio. Come rivela il portale Canale58, a detta della criminologa non ci sarebbe alcun dato medico legale che andrebbe a confermare l'ipotesi omicidiaria sostenuta invece dall'accusa. La morte di Maria Ungureanu, dunque, resterebbe un mistero anche se, nel tentativo di fare chiarezza, Ursula Franco avrebbe insistito sulla morte per annegamento, la quale nella maggior parte dei casi sarebbe accidentale. "L’annegamento è l’ottava causa di morte tra i bambini ed i ragazzi sotto i 20 anni", ha dichiarato l'esperta, ribadendo poi come proprio l'assenza di barriere di sicurezze attorno alle piscine pubbliche e private così come la mancanza di adeguati impianti di sorveglianza, rappresentino le cause principali di morte per annegamento tra i più piccoli. Anche il caso di Maria Ungureanu, dunque, a sua detta rientrerebbe in questi. Nel caso specifico, la criminologa Franco ha anche ribadito come non reggerebbe la tesi dell'omicidio per annegamento in quanto dal corpo della bambina di origini romene mancherebbero i segni di lesioni tipici quali "traumi cranici, segni di strangolamento, traumi compressivi toracici e segni di una colluttazione". Non solo: segni di colluttazione, a sua detta, dovrebbero comparire anche sul corpo dell'aggressore, in questo caso di Daniel Ciocan, ma che invece risulterebbero assenti. L'attenzione si è poi spostata sulle violenze sessuali, il cui reato è stato contestato al 21enne amico di famiglia della vittima. Anche in questo caso, la criminologa ha spiegato come dall'autopsia "l’abuso non fu contestuale alla morte" e come "un pregresso abuso difficilmente può ritenersi il movente di un omicidio". A detta di Ursula Franco, infine, si dovrebbe tornare ad interrogare l'amichetta della vittima con la quale aveva un appuntamento la sera della morte.

