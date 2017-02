MENINGITE/ Ultime notizie, Cagliari: grave un pensionato. Donna ricoverata a Genova (Oggi, 2 febbraio 2017)

MENINGITE, ULTIME NOTIZIE: CAGLIARI, GRAVE UN PENSIONATO (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Sono gravi le condizioni di un pensionato ricoverato a Cagliari per meningite. E' il secondo caso che si verifica in Sardegna dopo la paziente che era stata ricoverata a Sassari. L'uomo, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, ha 79 anni, ed è stato sottoposto ieri a terapia per meningite nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Il pensionato è tenuto in coma farmacologico. Era stato portato all'ospedale Brotzu del capoluogo sardo venerdì scorso, poi è stato trasferito nel reparto Malattie infettive del SS.Trinità prima e in Rianimazione dopo. Le analisi di laboratorio effettuate hanno confermato l'infezione batterica anche se non si sa ancora quale sia il ceppo. I medici ipotizzano un contagio da pneumococco piuttosto che da meningococco. Nei giorni scorsi una donna di 56 anni era stata colpita da meningite del sierotipo Y: è ricoverata in Rianimazione nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Entrambi i pazienti hanno mostrato segnali di lento miglioramento.

MENINGITE, ULTIME NOTIZIE: GENOVA, RICOVERATA DONNA DI 68 ANNI (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Un altro caso di meningite si è verificato ieri. Una donna italiana di 68 anni è stata infatti ricoverata all'ospedale Galliera di Genova, nel reparto di malattie infettive. Secondo quanto riporta La Repubblica, non si tratterebbe di un caso da meningococco e la donna non sarebbe in gravi condizioni. La donna è arrivata all'ospedale di Genova da quello di Lavagna dove era stata ricoverata il giorno prima: aveva accusato una forte cefalea e febbre e presentava i segni della meningite. La donna è stata sottoposta a puntura lombare e in seguito all'esame del liquor le è stata diagnosticata una meningite da Haemophilus influenzae. La malattia non prevede profilassi antibiotica per chi è stato a contatto con la malata. Si tratta del secondo caso di meningite registrato nel territorio del Tigullio: alla fine dello scorso anno finì in rianimazione una donna peruviana per un'infezione da meningococco di tipo B.

