Metro A chiusa / Atac Roma, allarme bomba stazione Giulio Agricola: sospesa tra Anagnina e Arco di Travertino (oggi, 2 febbraio 2017)

METRO A CHIUSA, ATAC ROMA: ALLARME BOMBA STAZIONE GIULIO AGRICOLA: SOSPESA CIRCOLAZIONE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Allarme bomba sulla metropolitana di Roma: chiusa la Metro A tra le stazioni del tratto Arco di Travertino e Anagnina in entrambe le direzioni. Il motivo è proprio un pacco sospetto rilevato alla stazione di Giulio Agricola, come riportato il servizio di Roma Servizi per la Mobilità. La Capitale inizia dunque la giornata dei trasporti con un grosso problema e gravi ritardi su tutta la zona attraversata dalla metro A, la principale linea metropolitana romana. Un pacco sospetto ha fatto scattare l’allarme bomba e tutte le procedure anti-terrorismo, consolidate dopo il Giubileo dello scorso anno e le minacce terroristiche di tutta Europa. Ecco l’avviso ufficiale rilanciato anche da Atac: «Sulla linea A della metropolitana, la circolazione al momento è interrotta tra le stazioni Arco di Travertino e Anagnina per consentire un intervento delle Forze dell'Ordine nella fermata Giulio Agricola. Il collegamento e' effettuato con bus navetta». Le forze di Autorità pubblica, come avvenuto ad esempio giusto ieri a Milano sulla metro 1 Rossa, sono intervenute con gli artificieri per verificare il grado di allarme. Le ultimissime notizie che arrivano da Atac danno un altro avviso che fa comprendere come l’allarme sia in esaurimento: «METRO A: servizio ripristinato su intera tratta con residui ritardi (terminato intervento Forze dell'Ordine) #roma FINE EVENTO».

