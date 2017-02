Omicidio Raciti/ 10 anni dalla morte del poliziotto ucciso negli scontri tra Ultras. A cosa è servita quella morte? (oggi 2 febbraio 2017)

OMICIDIO RACITI,10 ANNI DALLA MORTE DEL POLIZIOTTO UCCISO NEGLI SCONTRI TRA ULTRAS (OGGI 2 FEBBRAIO 2017)- Era il 2 febbraio del 2007 al Massimino, nella partita di calcio tra Catania e Palermo, che l’ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti perse la vita per le conseguenza di un trauma epatico (le cause sono ancora da accertare) durante gli scontri tra le tifoserie ultras al termine dell’incontro di calcio. Il fatto, giunto al culmine dell’ostilità e gli scontri tra forze dell’ordine e ultras (nello stesso anno si ricorda la morte del tifoso della Lazio Gabriele Sandri, ucciso dall’agente luigi Spaccarotella) aveva sconvolto l’opinione pubblica tanto che anche lo stato cominciò a intervenire sul problema della sicurezza negli stadi, cronicamente rimandato e sottostimato. La legge è intervenuta e su modello inglese si sono promesso riforme sull’impiantistica degli stadi (ma solo Juventus e Stadio e Dacia Arena di recente costruzione appaiono meno inadeguati), introduzione di misure repressive (come la flagranza differita) eppure neanche questo è bastato a cambiare il calcio italiano.

OMICIDIO RACITI,10 ANNI DALLA MORTE DEL POLIZIOTTO UCCISO NEGLI SCONTRI TRA ULTRAS. VEDOVA RACITI: SERVE RIVOLUZIONE CULTURALE (OGGI 2 FEBBRAIO 2017)- Si ricordano oggi 2 febbraio i dieci anni dalla scomparsa di Filippo Raciti, il poliziotto rimasto ucciso negli scontri tra ultras al termine del match tra Catania e Palermo nel 2007. L’evento che scosse le coscienze e l’opinione pubblica ponendo finalmente in primo piano il problema della violenza negli stadi, portò a un vero giro di vite da parte dello stato nei confronti di questo problema. Ma quanto effettivamente le misure approntate hanno cambiato il calcio italiano?. Tante le misure repressive messe in atto eppure paiono non sufficienti quando ogni domenica il campionato torna protagonista. In questo senso rimangono rivelatrici le parole di Marisa Grasso moglie e vedova di Filippo Raciti, che aveva affermato: “Serve un vero percorso culturale; bisogna educare alla prevenzione, nelle scuole e nelle scuole-calcio. Solo così riusciremo a cambiare comportamenti e mentalità". Una vera rivoluzione quindi, culturale ed educativa: questa la via per rendere onore agli innocenti vittime della violenza negli stadi.

(Michela Colombo)

br/>© Riproduzione Riservata.