ROBERTA SMARGIASSI / Chi è la donna investita da Italo D’Elisa: il corteo in sua memoria e la speranza di una giustizia celere mai arrivata

ROBERTA SMARGIASSI, CHI È LA DONNA INVESTITA DA ITALO D’ELISA: FIACCOLATA IN SUA MEMORIA - La morte di Roberta Smargiassi, avvenuta lo scorso luglio in seguito ad un tragico incidente mentre era a bordo del suo scooter, Yamaha Sh650, per il marito Fabio Di Lello non poteva essere bollata come una semplice "fatalità". La 34enne, stando alla ricostruzione riportata oggi dall'agenzia di stampa Ansa, rimase coinvolta in un terribile scontro con una Fiat Punto, a bordo della quale vi era Italo D'Elisa, ieri freddato dal marito "giustiziere" di Roberta. Dopo il brutto impatto, la giovane si schiantò contro il semaforo all'incrocio tra Corso Mazzini e Via Giulio Cesare, ricadendo violentemente sull'asfalto. Per lei non ci fu nulla da fare poiché morì in ospedale poco dopo il ricovero. L’impatto con la moto portò la Punto contro un'altra vettura in transito. Attualmente erano ancora in corso le indagini sui guidatori delle due auto. Dopo 15 giorni dal tragico incidente, Roberta Smargiassi fu ricordata con una fiaccolata alla quale aderì molta gente del posto in ricordo della giovane donna. In prima fila, oltre ai familiari, vi era proprio Fabio Di Lello, ora in stato di fermo per l’omicidio di Italo D’Elisa. Il corteo attraversò le vie di Vasto, raggiungendo l'area nei pressi dell'obitorio dove morì Roberta, fino a giungere all'ingresso del Tribunale che all'epoca fu tappezzato dalle immagini della 34enne con l'augurio di una giustizia celere, la stessa che secondo il popolo del web avrebbe alimentato la campagna d'odio.

ROBERTA SMARGIASSI, CHI È LA DONNA INVESTITA DA ITALO D’ELISA: IL REBUS DEL CASCO - Nei mesi scorsi è stato uno scontro tra difesa e accusa sulla morte di Roberta Smargiassi, inc seguito all’incidente che nel luglio scorso ha portato alla morte della moglie di Fabio Di Lello, investita mentre era in moto dal giovane Italo D’Elisa (ieri poi freddato dallo stesso DI Lello che ha voluto così assurdamente vendicare la moglie “uccisa”). La difesa di D’Elisa sosteneva infatti una serie di fatalità che avrebbero portato disgraziatamente alla morte di Roberta, mentre ovviamente l’accusa era di tutt’altra opinione. «La visione dei filmati, consente di verificare che il motoveicolo effettuava manovra che lo portava ad intersecare l’incrocio e frapporti sulla regolare traiettoria del veicolo condotto dal mio cliente e ciò accadeva per la particolare conformazione pericolosa dell’incrocio poco illuminato. In più, alla motociclista il casco, peraltro non integrale, si è sfilata immediatamente, messo non bene dalla Smargiassi. Per questi motivi la dinamica del sinistra evidenzia una seria di fatalità non imputabili all’indagato». La parte civile che invece sosteneva la famiglia Di Lello si è scagliata contro questa versione della difesa, affermando in una nota a dicembre: «non corrisponde al vero quanto affermato circa il fatto che la vittima non indossasse il casco protettivo. Lo stesso consulente della Procura è giunto a conclusione opposta, affermando che la Smargiassi indossava regalmente il casco allacciate e pienamente funzionante, difatti lo stesso veniva rinvenuto dopo impatto a terra ancora allacciato».

ROBERTA SMARGIASSI, CHI È LA DONNA INVESTITA DA ITALO D’ELISA E VENDICATA DAL MARITO - Roberta Smargiassi aveva solo 34 anni quando è morta, l’estate scorsa, in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto a Vasto: la donna era stata investita da un giovane, Italo D'Elisa. Roberta era una giovane brillante e amante della vita, come la ricordano i tanti concittadini che le hanno reso omaggio nei giorni seguenti la tragedia chiedendo giustizia per la morte così assurda di una giovane nel fiore degli anni. Roberta era sposata con Fabio Di Lello, ex giocatore delle squadre San Salvo, Pro Vasto e Cupello. Mentre era in sella al suo scooter, Roberta Smargiassi era stata investa dalla Fiat Punto guidata dal giovane che ieri è stato ucciso a colpi di pistola proprio dal marito di Roberta, il 32enne Fabio Di Lello, che ha voluto vendicare la morte della moglie: dopo aver sparato al 22enne davanti a un bar di Vasto, lo stesso paese dove era stata uccisa la moglie, Di Lello si è costituito alle forze dell’ordine. Roberta e suo marito avevano anche una figlia, una bimba di pochi anni. Fabio era un panettiere e proprio nel panificio del suocero lavorava Roberta. Lo scorso luglio la donna era stata travolta in scooter da una Fiat Punto guidata da D’Elisa, che non si era fermato al semaforo rosso. La sera dell’incidente, un venerdì sera, la donna stava andando dai genitori in corso Mazzini ed era quasi arrivata a casa. L’ultima telefonata l’aveva fatta alla mamma: “Sto arrivando”.

ROBERTA SMARGIASSI, CHI È LA DONNA INVESTITA DA ITALO D’ELISA E VENDICATA DAL MARITO: LA PISTOLA SULLA SUA TOMBA - La tragica morte di Roberta Smargiassi aveva gettato nella disperazione suo marito Fabio Di Lello, che ieri ha voluto vendicarsi del giovane che l’aveva investita uccidendolo a sangue freddo davanti a un bar di Vasto. L’esecuzione si è consumata sette mesi dopo la morte della donna e prima di consegnarsi ai carabinieri il marito ha lasciato sulla tomba di Roberta la pistola semiautomatica usata per il delitto, avvolta in una busta di plastica. Italo D’Elisa era stato imputato di omicidio stradale e il rinvio a giudizio era stato firmato a fine del 2016, come spiegato all’Ansa il capo della Procura Giampiero Di Florio smentendo la notizia che il 22enne non fosse stato indagato per l’incidente che ha causato la morte di Roberta Smargiassi.

