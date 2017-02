SAN BIAGIO/ Domani 3 febbraio si celebra il santo e protettore della gola: perché si mangia l'ultimo panettone?

SAN BIAGIO: DOMANI SI CELEBRA IL SANTO E PROTETTORE DELLA GOLA. PERCHÉ SI MANGIA L'ULTIMO PANETTONE? (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Domani, venerdì 3 febbraio, è il giorno di San Biagio e questa ricorrenza viene celebrata a Milano mangiando una fetta di panettone. Questa usanza legata al dolce natalizio è legata ad un'antica tradizione: San Biagio fu medico e vescovo cattolico che morì decapitato perché non rinnegò la sua fede cristiana. Straziato con i pettini di ferro che si usano per cardare la lana, Biagio di Sebaste fu dichiarato dalla Chiesa cattolica santo e protettore della gola, perché avrebbe salvato una giovane da una lisca che gli si era conficcata in gola. San Biagio diede ad un ragazzo morente una mollica di pane che rimosse la lisca scendendo in gola. Il legame con Milano, invece, è moderno e chiama in causa frate Desiderio, il quale anziché benedire un panettone lo spiluccò al punto tale da far rimanere solo l'involucro. La donna tornò il 3 febbraio dal frate per ritirare il panettone, ma era già finito. Quando il frate condusse la donna all'involucro, scoprì che il panettone era riapparso e più grande. La tradizione vuole, quindi, che la mattina del 3 febbraio si faccia colazione con l'ultimo panettone rimasto dalle feste natalizie.

SAN BIAGIO: DOMANI SI CELEBRA IL SANTO E PROTETTORE DELLA GOLA. PERCHÉ SI MANGIA L'ULTIMO PANETTONE? (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Domani è la giornata della memoria liturgica di San Biagio, vescovo e martire. Il santo chiude la festa della Candelora e allo stesso tempo la rappresenta. Invocato come protettore della gola per aver guarito miracolosamente un bambino, a quell'atto risale il rito della "benedizione della gola", compiuto con due candele incrociate. Questa ricorrenza è molto sentita nel milanese, dove si usa mangiare a colazione l'ultimo panettone avanzato dalle feste natalizie. Considerando anche la presa di coscienza anti-spreco degli italiani, si tratta di un'usanza che si sta diffondendo anche al Sud. Questa tradizione piace agli artigiani del settore dolciario, a cui fa comodo la destagionalizzazione del panettone. Molto diffusa, però, è anche la preparazione dei taralli il 3 febbraio, in particolare in Abruzzo, dove vengono consumati anche a colazione. Sono famosi anche i panini di San Biagio, dei panini morbidi all'olio.

