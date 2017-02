SCIOPERO MEZZI E TRENI ROMA/ Atac e Cotral, domani 3 febbraio: problemi nei servizi scuolabus (info e orari, ultime notizie)

SCIOPERO TRENI E MEZZI ROMA, DOMANI 3 FEBBRAIO 2017: COTRAL, ATAC, PROBLEMI PER GLI SCUOLABUS - La giornata di domani 3 febbraio 2017 non sarà complessa a Roma solo per lo sciopero mezzi pubblici di Cotral, ma anche per alcuni disguidi nei servizi scuolabus della Capitale e soprattutto delle province attigue. Come anticipato nei giorni scorsi, i medesimi sindacati che hanno indetto lo sciopero di Cotral hanno comunicato anche di alcune agitazioni nel servizio scuolabus nei comuni di Albano, Ariccia, Fiuggi, Genzano, Lanuvio, Piglio, Pomezia e Trevi. Lo sciopero si svolgerà nella fascia oraria compresa tra le 13.30 e le 17.30 di venerdì 3 febbraio 2017 ed è stato indetto dai sindacati Ost, Filt-Cgil. I servizi dei trasporti in Roma dovrebbero invece essere regolari, come regolari sono i servizi di Atac e Trenitalia (vedi qui sotto per il focus dedicato).

SCIOPERO TRENI E MEZZI ROMA, DOMANI 3 FEBBRAIO 2017: COTRAL, ATAC, TRASPORTI IN CITTÀ REGOLARI - Lo sciopero che si terrà domani a Roma non coinvolgerà le aree urbane all’interno della Fascia Verde: lo sciopero di Cotral riguarda infatti il trasporto pubblico extraurbano da e per la Capitale e dunque non interesserà le zone interne di bus, metro e tram a Roma Città. Il servizio sarà regolare sulle reti di Atac, Roma Tpl e Fs, dunque lo sciopero non prenderà neanche il servizio ferroviario regionale. Resta l’agitazione delle sigle sindacali di Cotral che per 24 ore hanno indetto domani uno sciopero su bus e linee extraurbane, scatenando possibili disagi come riportato nel nostro focus qui sotto. La Compagnia di Trasporti Laziali ha specificato che tale protesta non intaccherà le corse garantite, potrebbero invece risentirne le corse extraurbane, soggette a possibili soppressioni.

SCIOPERO TRENI E MEZZI ROMA, DOMANI 3 FEBBRAIO 2017: COTRAL E TRASPORTO PUBBLICO, INFO E ORARI - Ennesima giornata di sciopero di treni e mezzi domani a Roma e nel Lazio con la nota pubblicata ieri sera dalle organizzazioni sindacali Fit Cgil, Faisa Cisal, Sul Ct e Ugl che indice lo sciopero domani 3 febbraio 2017 per tutto il trasporto extraurbano dalla Capitale fino al Lazio. Lo sciopero di venerdì, purtroppo solo l’ultimo di una lunghissima serie, coinvolgerà i mesi pubblici di Cotral mettendo a rischio per 24 ore l’intero trasporto extraurbano nei pressi di Roma. Ecco la nota di Cotral che informa tutti i viaggiatori per la giornata di domani. «Venerdi 3 febbraio è previsto uno sciopero di 24 ore del personale dei bus extraurbani COTRAL, indetto dal sindacato Ugl-Autoferrotranvieri. Dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio, sono possibili disagi in tutta la Regione. Per quanto riguarda le sigle sindacali Fit-Cisl, Uiltrasporti e Cambia-Menti M410 hanno indetto uno sciopero di 4 ore dalle ore 12.30 alle ore 16.30». Dovrebbero dunque essere regolari e rispettate le fasce di garanzia, ma purtroppo i disagi per l’intera giornata non sono al momento prevedibile neanche dalla stessa azienda di trasporti romani. Per la situazione di Atac e di Trenitalia Lazio, ecco qui sotto tutte le ultimissime novità in merito al rischio sciopero.

SCIOPERO TRENI E MEZZI ROMA, DOMANI 3 FEBBRAIO 2017: ATAC E TRENITALIA REGOLARI - Domani sciopero dei mezzi pubblici a Roma e provincia con l’agitazione sindacale di Cotral che blocca molti dei trasporti extraurbani da e per la Capitale. Al momento però non sembrano esserci problemi per Atac, la principale azienda dei trasporti pubblici a Roma e nemmeno per le linee ferroviarie coperte da Trenitalia in Lazio. Come riporta la fine della nota sindacale di Fit Cgil, Faisa Cisal, Sul Ct e Ugl, «Regolare il trasporto ferroviario regionale di Trenitalia e il servizio urbano a Roma di Atac». Possibili disagi comunque nella città per il traffico che aumenterà dall’esterno verso la Capitale proprio per la possibile mancanza di autobus e mezzi di superficie per potersi spostare verso i luoghi di lavoro: per questo motivo si preannuncia una giornata di disagi anche per i mezzi pubblici in Roma, che diventeranno probabilmente sovraccarichi per le mancanze da sciopero dei servizi di Cotral.

