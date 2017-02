Salvatore Riina jr padrino... di battesimo / Vescovo Monreale contro il parroco: “è intollerabile”

SALVATORE RIINA JR PADRINO DI BATTESIMO, VESCOVO CONTRO PARROCO (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - E' polemica per la scelta di Salvatore Riina jr di fare da padrino di battesimo alla figlia della sorella. Salvatore Riina, figlio del capomafia all'ergastolo, è stato scarcerato sei anni fa dopo essere stato condannato per mafia: per lui c'è il divieto di tornare a Corleone. Ma Salvatore Riina jr, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, ha ottenuto il permesso del giudice per rientrare nella sua città lo scorso 29 dicembre per fare da padrino di battesimo. Salvatore Riina jr si è quindi presentato alla Chiesa madre con il certificato di idoneità rilasciatogli da un parroco di Padova: a questo punto don Vincenzo Spizzitola, prete di Corleone, gli ha consentito di partecipare alla cerimonia. Ma il vescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi, ha contestato la scelta di dare la possibilità a Salvatore Riina jr di fare da padrino di battesimo alla figlia della sorella: "Né io, né gli uffici della Curia eravamo informati. Consentire al figlio di Riina di fare il padrino di battesimo è una scelta censurabile e quanto meno inopportuna, che io non approvo".

SALVATORE RIINA JR PADRINO DI BATTESIMO, CHI È IL FIGLIO DI TOTÒ RIINA (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Salvatore Riina jr, all'anagrafe Giuseppe Salvatore, è uno dei cinque figli di Salvatore Riina detto Totò, legato a Cosa nostra e considerato il capo dell'organizzazione dal 1982 fino al suo arresto, avvenuto il 15 gennaio 1993 quando fu catturato dal Crimor (squadra speciale dei ROS guidata dal Capitano Ultimo). Totò Riina era latitante dal 1969 e fu arrestato al primo incrocio davanti alla sua villa a Palermo: qui aveva trascorso alcuni anni della sua latitanza insieme con la moglie Antonietta Bagarella e ai suoi figli. Salvatore Riina jr è nato nel 1977: è stato condannato per associazione mafiosa e poi scarcerato il nel 2008 per decorrenza dei termini dopo essere stato detenuto per otto anni. Nel 2011, dopo aver scontato completamente la pena di 8 anni e 10 mesi, è stato nuovamente rilasciato. Ora è affidato ai servizi sociali di Padova. E' tornato a Corleone per fare da padrino di battesimo alla nipote.

