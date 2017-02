TERREMOTO OGGI / INGV, ultime scosse Umbria: Perugia, nuova scossa M 2.5 a Norcia (dati in tempo reale, 2 febbraio 2017, ora 1:45)

TERREMOTO OGGI LE SCOSSE NELLA NOTTE (DATI INGV IN TEMPO REALE, 2 FEBBRAIO 2017) - Si è aperta con quattro scosse di terremoto la giornata di oggi: le prime due in Sicilia, le altre nelle Marche e in Umbria. Partiamo dal sisma delle 00:10 avvenuto sulla costa nord orientale dell'isola. Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, è il Comune più vicino all'epicentro del terremoto di magnitudo M 2.3. Stessa intensità ha avuto il sisma avvenuto vicino alle Isole Eolie: registrato otto minuti dopo dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), questa scossa è stata localizzata a latitudine 38.41, longitudine 14.67 e ad una profondità di 16 chilometri. In provincia di Macerata, invece, il terremoto di magnitudo M 2.3 delle 00:35: Visso (MC), Preci (PG), Ussita (MC) e Castelsantangelo sul Nera (MC) i Comuni entro i 10 chilometri dall'epicentro di questo sisma. Infine, il terremoto di magnitudo M 2.5 avvenuto in provincia di Perugia alle 00:48. Norcia (PG), Preci (PG), Castelsantangelo sul Nera (MC) e Visso (MC) sono in questo caso i Comuni entro i 10 chilometri dall'epicentro del sisma.

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA: SCOSSA M 2.5 IN PROVINCIA DI PERUGIA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 2 FEBBRAIO 2017) - Continua a tremare la terra nel Centro Italia, dove è stata registrata ieri l'ultima scossa di terremoto alle 23:03. Il sisma in questione è avvenuto in Umbria, nella provincia di Perugia, ed è stato di magnitudo M 2.5. La Sala Sismica di Roma dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha localizzato questo terremoto con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.82, longitudine 13.1 e ad una profondità di 11 chilometri. I Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto sono: Norcia (PG), Preci (PG), Castelsantangelo sul Nera (MC), Visso (MC), Cascia (PG), Ussita (MC), Cerreto di Spoleto (PG), Sellano (PG), Arquata del Tronto (AP), Poggiodomo (PG), Accumoli (RI) e Montegallo (AP). In questa stessa zona alle 21:43 di ieri è stata avvertita una scossa di magnitudo M 2.3 dall'INGV. Oggi, invece, come vi abbiamo raccontato poco sopra, è stata di magnitudo M 2.5.

