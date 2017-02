Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Pd, tensione alle stelle. Eliminato il roaming, telefonare all'estero costa meno (2 febbraio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). DRAMMA DEL DOLORE A VASTO - Una storia drammatica che ha portato ad un epilogo altrettanto drammatico, quello che oggi è avvenuto a Vasto, grosso comune in provincia di Chieti. Oggi pomeriggio infatti Fabio Di Lello ha ucciso l’investitore della sua giovane moglie, Italo D'Elisa, un ventenne che alla fine dell’estate aveva messo a sua volta fine alla vita di Roberta Smargiassi. Di Lello ha covato vendetta per mesi, oggi probabilmente qualcosa è scattato nel suo cervello, armatosi di una semiautomatica ha atteso Italo fuori da un bar che abitualmente frequentava, e lo ha freddato con almeno quattro colpi di pistola. L’uccisore un passato di calciatore nella squadra locale, si è poi recato al cimitero e ha lasciato l’arma sulla tomba della moglie, e poi si è dileguato facendo perdere le proprie tracce per alcune ore. Nel pomeriggio l’epilogo della tragica vicenda, con Di Lello che ha chiamato il suo avvocato e si è consegnato, sempre al cimitero, agli uomini delle forze dell’ordine.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). PD, TENSIONE ALTISSIMA - Non accenna a placarsi la tensione all’interno del partito democratico, partito che nonostante sia al governo del paese è dilaniato dalle correnti intestine. Di oggi la puntualizzazione di Bersani, che si dice pronto non a scindersi dal PD, ma a far nascere nuovamente quell’Ulivo che lo aveva visto nel passato ricoprire la carica di segretario. Per Bersani la battaglia si gioca sulla decisione dell’attuale segretario Renzi, se convocare o meno un congresso "straordinario", congresso che servirebbe a fare i conti interni, ed ad avere una risposta politica della situazione che si è creata negli ultimi mesi. Da parte sua Matteo Renzi evita di rispondere, ma tramite il suo profilo social chiede il rispetto delle regole da parte di tutti gli iscritti.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). TELEFONATE ALL'ESTERO, SCENDONO I COSTI - Una direttiva europea che finalmente va incontro ai tanti cittadini che si trovano all’estero, e che equipara il costo delle telefonate fatte sul territorio europeo, a quelle fatte dal territorio estero degli stati membri. Con l’ultima decisione presa oggi nella commissione europea, da giugno prossimo infatti gli operatori telefonici dovranno eliminare dai loro listini il famigerato "roaming", una modalità che faceva lievitare il costo delle telefonate fino al 90% in più, quando gli utenti si trovavano fuori dai propri confini nazionali, diminuisce anche il costo legato all’utilizzo della rete da smartphone, con quest’ultimo che inizialmente non potrà superare i 7.7 euro a gigabyte, ma che entro il 2022 dovrà essere uniformato a un massimo 2.5 euro.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). ANCONA, LA DIRETTRICE COL VIZIO DEL GIOCO - Aveva in numeri nel sangue, una direttrice di un ufficio postale di Ancona, che sfruttando la sua perizia con i numeri, investiva quanto riusciva a razziare ai correntisti nei… numeri al lotto. Oltre un anno di indagine da parte della guardia di finanza della città del Conero, per risalire alla truffa messa in piedi da una donna di 55 anni, di cui per ragioni investigative non sono state rese note le generalità. La donna dal 2008 al 2015 aveva messo in piedi una truffa di oltre un milione di euro, soldi reinvestiti nel gioco del lotto, e che alla fine hanno portato ad una vincita significativa. La donna incassato quanto vinto con il maltolto è fuggita in Madagascar, e agli inquirenti non è rimasto che chiedere il blocco dei beni italiani.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). SEI NAZIONI, O'SHEA HA DECISO LA PRIMA FORMAZIONE - Ufficializzata la prima formazione che il tecnico O’Shea ha scelto per l’esordio della nazionale italiana di Rugby al sei nazioni, esordio che avverrà domenica 5 febbraio all’olimpico contro il Galles. Il tecnico irlandese ha dovuto fare il conto con i tanti infortunati, non ultimo quello di Favaro, giocatore che sperava di recuperare per l’inizio del torneo, ma che ha dovuto dare forfait per il riacutizzarsi del dolore alla spalla. O’Shea non è stato scontato nelle scelte, preferendo nel XV titolare Gega e Benvenuti a posto di Ghiraldini e Campagnaro, con quest’ultimi che si accomoderanno in panchina. L’allenatore nella conferenza stampa di presentazione della formazione, ha sottolineato che dai suoi giocatori vorrà il massimo, l’obiettivo per l’irlandese non è infatti vincere il torneo, ma non sfigurare dinanzi a mostri sacri del rugby europeo, e se possibile lasciare il "cucchiaio di legno" a qualche altra nazionale partecipante.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). MILAN, OPERAZIONE OK PER BONAVENTURA - Un’operazione perfettamente riuscita quella cui quest’oggi si è sottoposto Bonaventura, giocatore del Milan infortunatosi domenica scorsa nel match contro l’Udinese. Il forte centrocampista è stato operato da un luminare del settore, il professor Sakari Orava. Quest’ultimo assistito dal responsabile sanitario del Milan dottor Tavana ha provveduto a "riancorare" il tendine lungo dell’adduttore della gamba sinistra all’osso, cercando di saldarlo nella sua sede naturale nel migliore dei modi. Il giocatore che ha sopportato l’intervento completamente sedato si è risvegliato senza complicazioni, e nella conferenza stampa in seguito all’intervento, il chirurgo si è detto estremamente soddisfatto dell'esito. I tempi di recupero sono comunque superiori ai quattro mesi, con il probabile ritorno in campo per la prossima stagione.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 2 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). F1, RESA NOTA LA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA - Sono stati resi noti oggi i palinsesti sportivi, relativamente al prossimo campionato di F1, evento sportivo i cui diritti già da molti anni sono in mani al network via satellite Sky. Dei 20 appuntamenti, 11 saranno esclusiva Sky, i rimanenti saranno oggetto di trattativa, anche se è ipotizzabile la loro visione anche sulla piattaforma pubblica. Tra i GP "liberi" spicca quello italiano di Monza, che si correrà il 3 settembre. "Libero" anche il Gp di Montecarlo e l’ultimo, quello che si correrà il 26 Novembre ad Abu Dhabi.

