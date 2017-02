AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: Provoca incidente alla guida senza patente (ultime notizie in tempo reale, oggi 20 febbraio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 20 FEBBRAIO 2017). GUIDA SENZA PATENTE E PROVOCA UN INCIDENTE, POI FUGGE A PIEDI - E' incredibile la storia che arriva dalla giornata di ieri quando un ragazzo di ventisette anni di Lamezia Terme ha provocato un brutto incidente sulla complanare della SS 280 provando poi a fuggire a piedi abbandonando l'automobile sulla carreggiata. Il ragazzo in questione, come racconta Zoom24.it, non aveva la patente ed è risultato positivo ai test sulla droga. La polizia locale lo avrebbe multato per ben 5200 euro per diversi tipi di sanzione, inoltre l'automobile è stata sequestrata. Al momento dalle indagini fatte sul ragazzo risulta che questi ha diversi pregiudizi penali e inoltre anche l'evasione dall'obbligo di presentazione di fronte alla polizia giudiziaria. Non è stato specificato se ci siano stati dei feriti nell'incidente e quali conseguenze siano arrivate da questo episodio. Staremo a vedere se arriveranno delle notizie più precise nella giornata di oggi in seguito poi anche della pubblicazione della notizia sui giornali nazionali.



AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 20 FEBBRAIO 2017). PROSEGUE IL PROBLEMA LEGATO ALLA NEBBIA - Sono giorni di nebbia intensa in Italia e sarà così anche oggi lunedì 20 febbraio 2017. La situazione non è intenzionata a migliorare tra Pianura Padana, Lombardia e Piemonte. Durante la notte sono stati diversi gli avvisi pubblicati dal sito ufficiale delle autostrade italiane, Autostrade.it. Si parte dall'A16 Torino-Savona dove troveremo visibilità a ottanta metri tra Ceva e Millesimo. Sull'A1 Milano-Bologna invece visibilità a cento metri tra Parma e Modena e a centoventi metri tra Bivio A1 / Raccordo tangenziale est Milano e Fiorenzuola. Si chiude con la A14 Diramazione per Ravenna con visibilità a ottanta metri tra bivio diramazione Ravenna/A14 Bologna-Taranto e Fornace Zarattini. Sicuramente sarà importante tenere a memoria questi tratti per chi viaggerà nella giornata di oggi per evitare che soprattutto nella prima mattina si possa incorrere in problemi anche perchè le previsioni parlano di cielo limpido a partire dall'ora di pranzo. L'unico consiglio possibile contro la nebbia è quello di rallentare il più possibile, evitando di andare troppo veloci quando la visibilità è scarsa.

