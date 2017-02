CENTRALE NUCLEARE SLOVENIA/ Incidente a Krško: scoppia il panico su Facebook, ma è una bufala. Ecco come funziona

CENTRALE NUCLEARE SLOVENIA, INCIDENTE A KRSKO, EMERGENZA ALLA CENTRALE: SCOPPIA IL PANICO SU FACEBOOK, MA E' UNA BUFALA. ECCO COME FUNZIONA (20 FEBBRAIO 2017) - Grave incidente in Slovenia, dove è stato lanciato l'allarme per quanto è accaduto nella centrale nucleare del Paese. Come accade in questo caso, la notizia shockante attira curiosi e cittadini preoccupati, alla ricerca di qualsiasi tipo di informazione, ma spesso ci si imbatte nella ben nota bufala. In particolare, questo tipo di "burla" è definita clickbait, ovvero "acchiappaclick", titoloni creati apposta per invogliare l'utente a cliccare sul link, al cui interno si troverà poco o nulla. Nella maggior parte delle volte, infatti, si tratta di testi rielaborati e pompati appositamente per far sembrare il titolo altisonante vero. Si fa leva soprattutto sul fatto che quasi sempre l'utente di Facebook verrà attirato dalle immagini, mentre scarterà del tutto - o quasi - ciò che c'è scritto. Basta quindi procurarsi un'immagine shock corredata di parole chiave come "nucleare", come in questo caso, "grave", "i notiziari", e via dicendo, per assistere ad una pioggia di click e condivisioni. La notizia sull'improbabile incidente alla centrale nucleare slovena è riportata nello specifico da Zapping 2015 che riporta nel titolo, testualmente, "Grave incidente alla centrale nucleare di Krško in Slovenia, a soli 100 km dal confine Italiano. Ma i Tg non ci dicono niente: per loro l’unica minaccia all’ambiente è ora lo stadio di Roma!". In base a quanto detto in precedenza salterà subito all'occhio come le parole chiave tipiche del clickbait siano state usate praticamente tutte. All'interno dell'articolo si spiega invece che la centrale di Krško è stata oggetto d'attenzione da parte di associazioni ambientaliste fin dall'83 e che dieci anni più tardi è stato richiesto l'adeguamento alle leggi europee. Prosegue ovviamente con un italiano incerto e con una serie di nozioni che forniscono dettagli attinenti all'argomento, ma che non spiegano la notizia. Quest'ultima, infatti, viene riportata in modo ambiguo e leggero, facendo riferimento ad un malfunzionamento dell'impianto ed all'intervento delle autorità.

