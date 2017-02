GLORIA ROSBOCH / News, Caterina Abbattista torna in libertà: la sua difesa replica alla rabbia dei genitori della vittima (Oggi 20 febbraio 2017)

GLORIA ROSBOCH NEWS, CATERINA ABBATTISTA: LA SUA DIFESA RISPONDE ALLA RABBIA DELLA FAMIGLIA DELLA PROFESSORESSA UCCISA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - A pochi giorni dall'udienza preliminare sul delitto di Gloria Rosboch e che si è conclusa con la decisione del giudice di accogliere la richiesta di perizia psichiatrica in favore di Gabriele Defilippi, la madre Caterina Abbattista è tornata in libertà. Come riporta La Stampa, con la decisione della donna di farsi processare sono scaduti i termini di detenzione e può godere dell'ambita libertà, con il solo obbligo di dimora dalle 20:00 alle 7:00. Una nuova doccia fredda, dunque, per la famiglia della povera Gloria Rosboch, professoressa 49enne di Castellamonte strangolata il 13 gennaio 2016 dall'ex allievo 22enne reo confesso, Gabriele Defilippi, con la complicità di Roberto Obert. Dopo aver appreso della decisione del giudice in merito alla perizia psichiatrica a carico del principale indagato e che chiaramente allungherà notevolmente i tempi del processo, ora Marisa ed Ettore Rosboch devono mandare giù anche l'ennesimo boccone amaro da quando la loro unica figlia è stata uccisa. Intanto, Caterina Abbattista nel pomeriggio di sabato ha potuto concedersi una lunga passeggiata in totale libertà, insieme al figlio minore quasi 14enne. Per lei è stata una prova di normalità, dopo i fatti che l'hanno vista prima in carcere e poi ai domiciliari a Gassino. A commentare la sua prima giornata di libertà sono stati anche gli avvocati che compongono la sua difesa, ovvero Tommaso Levi e il collega Gian Paolo Zancan. Il primo ha voluto ricordare le cose semplici fatte dalla Abbattista e che rispecchierebbero la sua persona, ma ha anche ricordato quanto fatto presente dalla Cassazione, ovvero che secondo il Riesame la donna avrebbe partecipato "alle fasi preparatorie" del delitto di Gloria Rosboch. Accuse, queste, che la stessa Abbattista ha sempre respinto. Secondo i giudici, nello specifico, la madre di Gabriele Defilippi sarebbe stata a conoscenza, ammesso che non abbia addirittura partecipato attivamente, della truffa di 187 mila euro ordita dal figlio ai danni della povera vittima e dalla quale sarebbe poi scaturita la decisione di eliminare la professoressa per sempre. In merito i giudici sostenuto di aver coperto il figlio di fronte ai tentativi di Gloria Rosboch di riavere i suoi soldi che le furono estorti con la truffa, e di aver cercato di bloccare la stessa 49enne dopo aver presentato querela verso Gabriele. "Aveva espressamente ipotizzato l’omicidio e, nei giorni precedenti il delitto e il giorno stesso, aveva predisposto le circostanze necessarie per dare un alibi al figlio, aveva accompagnato il figlio all’incontro con Obert", avevano aggiunto i giudici. Di fronte al dolore ed alla rabbia dei genitori di Gloria Rosboch, l'avvocato Zancan è intervenuto ricordando come il processo sarà molto lungo, "è bene per tutti che si riacquistino un po’ di rispetto e di serenità". Pur capendo il dolore dei Rosboch, l'avvocato di Caterina Abbattista ha chiosato: "E' altrettanto terribile essere la madre di un figlio reo confesso di un omicidio".

