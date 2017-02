INCIDENTE STRADALE / A10, Genova: traffico in tilt dopo tamponamento a Pegli (ultime notizie oggi, 20 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE, A10 GENOVA: SCHIANTO E TRAFFICO IN TILT (ULTIME NOTIZIE) - Forte incidente stradale questa mattina in Liguria tra Genova Pegli e l’Aeroporto in direzione Genova città: non ci sono per fortuna conseguenze gravi per i conducenti delle due auto che si sono scontrate attorno alle ore 8.30 di stamane, ma l’esito è stato un improvviso rallentamento generale di tutto il traffico e viabilità in crisi per il lunedì mattina dei pendolari verso il lavoro. Disagi sull’A10 dove è avvenuto l’incidente, con tutte le direzioni bloccate per la colonna di traffico generata: lunga coda smaltita in questi minuti, con per fortuna le due auto che sono riuscite a spostarsi in una piazzola di emergenza evitando ulteriori rallentamenti nel traffico, come riporta Genova Today. In città meno ripercussioni per l’incidente, con la Sopraelevata che non sta risentendo al momento della viabilità congestionata dalla A10.

INCIDENTE STRADALE, PARMA: SCHIANTI IN CITTÀ, DUE FERITI (ULTIME NOTIZIE) - Mattinata con diversi episodi e due incidenti stradali nella sola città di Parma: addirittura sono accaduti più o meno alla stessa ora, alle 8.30, causando anche due feriti per fortuna non gravi. Come riporta La Gazzetta di Parma, A Citerna, sulla Fondovalle, un veicolo è uscito di strada: ferite di media gravità per il conducente. Apecar fuori strada a San Prospero: anche in questo caso il personale del 118 ha portato il conducente al Maggiore per accertamenti. Esito per fortuna positivo, tenendo conto della gravità dell’incidente e della dinamica; altri due incidenti stradali sono avvenuti poi nel corso della mattinata traducendo una situazione assai difficile per la città di Parma improvvisamente presa “d’assalto” dagli scontri in auto. «Problemi al traffico nella zona est a causa di un incidente nella rotatoria fra via Emilio Lepido e la tangenziale sud: è intervenuta la polizia municipale.Dopo le 8,30 incidente auto-scooter fra via Puccini e via Donizetti (zona stadio Tardini). Anche in questo caso la polizia municipale ha effettuato i rilievi», riportano ancora i colleghi della Gazzetta. Infine, incidente tra un tir e un’auto nel tratto dell’A1 Parma-Terre di Canossa in direzione sud, ma non ci sono particolari problemi se non la scarsa visibilità per nebbia che rallenta e di molto la ripresa del traffico normale.

