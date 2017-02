INGV/ Terremoto oggi, ultime scosse: sisma di 4.4M in Nuova Guinea (in tempo reale, 20 febbraio 2017, ora 1:30)

INGV, TERREMOTO OGGI: ULTIME SCOSSE, SISMA DI 4.4M IN NUOVA GUINEA (IN TEMPO REALE, 20 FEBBRAIO 2017) - Continuano a susseguirsi i fenomeni tellurici in tutto il mondo, dove alle 00:15 si è verificata una scossa di 4.4M in Nuova Guinea. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 5.51 e longitudine 145.43, ipocentro ad 80 km di profondità. Alle 23:58, scossa in Grecia, nel quadrante Sud, pari a 3.4 della Scala Richter. Il punto colpito è stato rilevato a latitudine 37.89 e longitudine 22.60, ipocentro a 2 km di profondità. In base ai dati raccolti dal Laboratorio Sismologico dell'Università di Patras, in Grecia, l'epicentro si trova a 10 km da Nemea e 47 km da Tripoli. Trema anche il sud dell'Alaska a causa di un sisma di 3.8M rilevato alle 23:17. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 59.75 e longitudine 153.15, ipocentro a 104 km di profondità. Il punto colpito si trova inoltre a 74 km da Anchor Point, negli Stati Uniti. Doppia scossa nelle isole offshore Bio-Bio, in Cile, pari a 4.0M e 4.1M. Il primo episodio, rilevato alle 22:06, è avvenuto a distanza di un'ora dal precedente. I due punti si trovano inoltre brevissima distanza, individuato nel primo caso a latitudine 37.59 e longitudine 73.73 e 32 km di profondità.

INGV, TERREMOTO OGGI: ULTIME SCOSSE, DOPPIO SISMA DI 2.1M IN PROVINCIA DI MACERATA (IN TEMPO REALE, 20 FEBBRAIO 2017) - Doppia scossa per l'Italia nella serata di ieri, in provincia di Macerata, individuate alle 23:24 ed alle 23:31. Entrambi si sono verificati con una potenza di 2.1M, e rilevati nella medesima zona. Il punto colpito si trova infatti a latitudine 43.06 e longitudine 13.05, ipocentro a 9 km di profondità. Interessate Muccia, Pieve Torina, Pievebovigliana, Fiordimonte, Camerino, Serravalle di Chienti, Monte Cavallo, Fiastra, Acquacanina, Sefro, Pioraco, Ussita, Visso, Castelraimondo, Bolognola, Caldarola, Serrapetrona, Fiuminata, Cessapalombo, Belforte del Chienti, Camporotondo di Fiastrone e Gagliole. Entrambe le scosse si sono verificate inoltre a distanza di alcune ore da altri importanti movimenti tellurici, con un picco di 2.8M per la fascia mattutina, rilevato alle 13:18 e 2.6M per quella pomeridiana, individuato alle 17:40. Per quanto riguarda l'estero, si segnala in tarda serata un sisma di 3.5M che ha colpito il confine fra la Turchia, la Siria e l'Iraq, individuato a latitudine 37.51 e longitudine 42.68, ipocentro a 2 km di profondità.

