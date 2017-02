ISABELLA NOVENTA / News, un anno fa la morte del sub Rosario Sanarico: appello del figlio ai tre imputati (Oggi, 20 febbraio 2017)

ISABELLA NOVENTA NEWS, AD UN ANNO DALLA MORTE DEL SUB SANARICO, IL FIGLIO SI RIVOLGE AI TRE IMPUTATI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - L'assenza del cadavere di Isabella Noventa, a oltre un anno dal suo delitto, continua a rappresentare il vero enigma dell'intero caso. Dal prossimo maggio inizierà il processo a carico dei tre imputati, Freddy Sorgato, la sorella Debora e la sua ex amante Manuela Cacco e la speranza della famiglia della vittima, uccisa in circostanze ad oggi misteriose la notte tra il 15 ed il 16 gennaio 2016 è proprio quella di trovare soluzione al mistero legato al corpo della donna. Nessuno dei tre imputati ad oggi ha mai detto la verità a tal proposito ma anzi, nel corso delle tante intercettazioni, soprattutto i Sorgato sono stati smascherati nell'atto di prendersi gioco degli inquirenti su questo aspetto, ribadendo, proprio in assenza del corpo di Isabella Noventa, la mancanza di prove concrete nei loro riguardi. Intanto, nella giornata di ieri si è celebrato il primo triste anniversario della morte di Rosario Sanarico, anche lui vittima nell'ambito del giallo sul delitto della segretaria di Albignasego. Sanarico è l'uomo che ha sacrificato la sua vita nel tentativo di cercare il cadavere di Isabella Noventa nelle acque del Brenta, dove Freddy Sorgato aveva indicato di averlo gettato dopo la morte della donna, a sua detta avvenuta in modo accidentale al culmine di un gioco erotico dagli esiti drammatici. Il corpo, tuttavia, non fu mai trovato ma Sanarico, il sub che prese parte alle ricerche, perse la vita tragicamente rimanendo incastrato nelle chiuse del fiume Brenta, mentre le operazioni venivano riprese in diretta tv da alcune trasmissioni del pomeriggio. In questa circostanza dolorosa per l'intera famiglia Sanarico, come rivela Il Gazzettino nella sua versione online, a provare un senso estremo di amarezza e desolazione è il figlio del sub, Alessio, il quale al pari della famiglia di Isabella Noventa ha voluto rivolgersi ai tre indagati, a partire da Freddy Sorgato. Quest'ultimo, nel corso delle intercettazioni in carcere non aveva riservato parole di pentimento neppure nei confronti del sommozzatore della Polizia di Stato rimasto ucciso, prendendosi ancora una volta beffa di lui e degli inquirenti. "Anche se non hanno percorso la via dell'umanità, commettendo l'omicidio di Isabella Noventa e depistando più volte le indagini, dicano ora dove si trova il corpo della donna affinché possa essere restituito alla sua famiglia e possa avere una degna sepoltura": sono queste le parole che partono da Alessio Sanarico. Il ragazzo, ad un anno dalla morte del padre, auspica ciò che da oltre un anno spera anche Paolo Noventa, fratello di Isabella, ed in merito ha voluto aggiungere: "È quello che avrebbe voluto mio padre quel maledetto pomeriggio di un anno fa". Ora, la speranza è che Freddy, anche in prossimità del processo con rito abbreviato, possa finalmente rivelare il luogo in cui è stato occultato, e quasi sicuramente distrutto il cadavere della povera Isabella Noventa, uccisa in modalità ancora ignote e soprattutto per motivi mai realmente resi noti ma ad oggi solo ipotizzati.

© Riproduzione Riservata.