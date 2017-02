MARIA DI TRAPANI SEGREGATA E MALTRATTATA: IL FRATELLO DELLA STAR DEL WEB, "L'HANNO PILOTATA" (POMERIGGIO 5, OGGI 20 FEBBRAIO 2017) - Maria di Trapani, all'anagrafe Maria Caruso, ha parlato a Pomeriggio 5 dell'inferno che ha vissuto: la star del web ha denunciato Alberto Lipari e Rosalba Platano di averla segregata e maltrattata. "Stranuamuri siciliano", il programma che l'ha portata alla ribalta, si è rivelato poi un incubo per la 41enne. «Sono stata trattata malissimo. Ho cominciato a fare video dal 2013, volevo fare un po' di serate e soldi, trovare un fidanzato. Sono falsi e ci sono tante cose da raccontare: non ho ricevuto alcun compenso per le serate a cui mi hanno portata. Mi davano da mangiare riso con i vermi. Non voglio avere più a che fare con loro, devono solo pagarmi» ha raccontato Maria di Trapani a Pomeriggio 5. In collegamento con lo studio di Barbara d'Urso anche il fratello di Maria Caruso: «L'hanno pilotata e poi l'hanno scaricata». Il processo è in corso e la conduttrice ha precisato di essere disposta a raccogliere la replica della controparte. Nei prossimi giorni, dunque, potrebbero esserci sviluppi su questa vicenda.

