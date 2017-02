MASSIMO BOSSETTI / News Yara Gambirasio, l’avvocato Salvagni certo dell’innocenza del sua assistito (Oggi, 20 febbraio 2017)

MASSIMO BOSSETTI NEWS, YARA GAMBIRASIO: L’AVV. SALVAGNI SPIEGA PERCHÉ NON SAREBBE LUI L’ASSASSINO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - Negli ultimi giorni si è tornati a parlare nuovamente di Massimo Bossetti, presunto assassino di Yara Gambirasio, condannato all'ergastolo lo scorso primo luglio, al termine del processo di primo grado. Dopo le dichiarazioni shock della madre dell'imputato, il quale attende fiducioso l'inizio del nuovo processo questa volta davanti alla Corte d'Appello di Brescia, a prendere la parola è stato uno dei suoi avvocati. Claudio Salvagni, che insieme al collega Paolo Camporini compongono la difesa del presunto assassino di Yara Gambirasio, ha recentemente rilasciato una interessante intervista al sito BergamoPost.it, ripercorrendo l'intera vicenda che ha diviso in due l'opinione pubblica italiana. L'avvocato Salvagni ha ancora una volta ribadito la sua totale convinzione nell'innocenza di Massimo Bossetti. A renderlo così certo della estraneità del suo imputato rispetto ai fatti che gli vengono contestati e che lo hanno condannato all'ergastolo sarebbero tutta una serie di elementi. A sua detta, partendo dal presupposto che non esiste il delitto perfetto, ci sarebbero diversi elementi che, messi insieme, portano sempre all'individuazione del responsabile. "Quali sono gli elementi a carico di Massimo Bossetti? Solo ed esclusivamente il Dna, la sua firma dicono. Praticamente ha compiuto il delitto perfetto e poi lo ha firmato. Già questa è una contraddizione", ha spiegato il legale. Nessuna traccia, nessun contatto né movente, nessuna ricostruzione di quanto accaduto. C'è però il Dna, ovvero l'elemento attorno al quale è ruotato quasi tutto il processo di primo grado e sul quale in aula abbiamo assistito per circa 40 udienze alla continua diatriba tra accusa e difesa. "Ma in questo caso siamo così sicuri che quello sia il Dna di Massimo?", si è domandato Salvagni, che ha denunciato poi l'impossibilità della difesa di partecipare ad un contraddittorio su quel Dna. L'avvocato ha poi rispiegato ancora una volta la tesi che ruota attorno al Dna rinvenuto sugli slip di Yara Gambirasio ed attribuito a Massimo Bossetti sebbene manchi il Dna mitocondriale nella traccia riferibile a Ignoto 1: "Il Dna mitocondriale presente, infatti, oltre quello della vittima è quello di qualcun altro, di cui però non si conosce l’identità", ha spiegato Salvagni. A sua detta, sebbene l'accusa abbia sempre sostenuto che il mitocondriale non fosse utile per il riconoscimento, sarebbe invece fondamentale: "Il mitocondriale deve combaciare perfettamente con il nucleare, se non combacia c’è un errore". Claudio Salvagni, dunque, non riesce a spiegarsi come mai il mitocondriale di Yara Gambirasio fu ritrovato non degradato, mentre non è accaduto lo stesso per quello di Ignoto 1: "Hanno trovato un altro Dna mitocondriale, che non si sa di chi sia. Il nodo processuale è tutto qui. Ma non è un cavillo, è una questione tecnico-scientifica di fondamentale importanza", ha aggiunto. Ed è in questo contesto che si inserisce la questione della mancanza di ripetizione del test del Dna, del quale ce ne sarebbe in quantità da permettere ciò, come emerso anche in aula. "È lo stesso imputato che sta chiedendo di rifare questi esami", ha spiegato Salvagni, ma nonostante questo la Corte ha respinto tale richiesta ritenendola "superflua". Massimo Bossetti, dal canto suo, è stato irremovibile, sebbene conoscesse i rischi. "Credo sia il primo processo in Italia dove una richiesta dell’imputato di questo tipo non venga accolta", ha ancora commentato il legale, che continua così a battersi al fine di riuscire a dimostrare, in Appello, l'innocenza del suo assistito.

