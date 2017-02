PREVISIONI METEO/ Bel tempo in giornata, ma da domani torna il freddo (oggi, 20 febbraio 2017)

PREVISIONI METEO: GIORNATA DI BEL TEMPO PRIMA DEL RITORNO DEL FREDDO (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - La situazione è piuttosto particolare per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 20 febbraio 2017, in merito alle previsioni meteo. Sebbene in alcune città si vivrà un piccolo anticipo di primavera, nei prossimi giorni l'inverno si tornerà a far sentire con quella che potrebbe essere l'ultima vera ondata di gelo. Durante la giornata di oggi ci sarà sole ovunque con cielo addirittura limpido, e primaverile, su centro sud nelle prime ore della mattinata. Dall'ora di pranzo alla serata invece il cielo diventerà coperto e inizierà anche a tirare un po' di vento. Nonostante questo sarà comunque piuttosto raro vedere pioggia durante questa settimana con il cielo che comunque diventerà coperto e si potrebbero verificare delle situazioni di escursione termica con un calo delle temperature che potrebbe diventare anche a tratti preoccupante. Staremo a vedere quello che accadrà intanto però godiamoci questa splendida giornata di sole.

PREVISIONI METEO: NEVE ISOLATA IN TRENTINO, NEBBIA AL NORD (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - La giornata di oggi, lunedì 20 febbraio 2017, dovrebbe essere per la maggior parte del nostro paese di bel tempo. C'è da segnalare comunque qualche sporadico episodio di tempo da rivedere. Stando alle previsioni meteo si parte dall'estremo settentrione del Trentino Alto Adige dove ci sarà neve fin dalle prime ore del mattino con temperature che a Trento e Bolzano toccheranno le minime del paese con meno due gradi. Tra gli altri problemi c'è da segnalare anche quello legato alla nebbia che oltre a colpire ancora la Pianura Padana andrà a invadere gran parte del Piemonte e della Lombardia. Un fenomeno che però, sia nel caso della neve che in quello della nebbia, sarà circostanziato nelle ore della prima mattina con il pomeriggio quando il cielo sarà coperto con delle schiarite. Le temperature massime le vedremo ancora una volta al sud con Catania che vedrà sul termometro addirittura sedici gradi. Attenzione poi anche a Palermo dove ce ne saranno ben quattordici.

© Riproduzione Riservata.