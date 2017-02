Patrizia Reggiani/ Omicidio Gucci, libera dopo 17 anni la donna che uccise il marito (oggi, 20 febbraio 2017)

PATRIZIA REGGIANI: OMICIDIO GUCCI, LIBERA LA DONNA CHE UCCISE IL MARITO (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - Patrizia Reggiani è libera: lo ha stabilito poco fa il giudice, che ha disposto che non dovesse scontare gli ultimi tre anni di libertà vigilata che le rimanevano a fine pena. In carcere da diciassette anni, è stata accusata di aver ucciso l'ex marito, il noto imprenditore Maurizio Gucci, che per alcuni anni è stato a capo della famosa casa di moda. "Sono molto sollevata - ha detto Patrizia Reggiani al Corriere della Sera dopo l'udienza in cui era stata richiesta la sua libertà - non avendo capito un tubo, non sapevo nemmeno ci fossero altri tre anni. Se ripeto di essere innocente? Temo di sì, ma sono stati fatti degli errori. Non bisognava far entrare l'Auriemma in un pollaio tranquillo. Mi sono fidata delle persone sbagliate". Patrizia Reggiani è sempre stata molto ambigua nel ruolo avuto nell'uccisione del marito: ecco cosa ha detto al Corriere sugli ultimi anni passati fuori dal carcere: "Sono stati bellissimi, ma io stavo bene anche prima, al Victor Residence", nome con il quale chiamava San Vittore.

PATRIZIA REGGIANI: OMICIDIO GUCCI, LIBERA LA DONNA CHE UCCISE IL MARITO. L'OMICIDIO (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - Maurizio Gucci fu ucciso nel 1995 da un sicario che si era appostato con una Renault Clio davanti il palazzo di via Palestro in cui lavorava. L'uomo non morì subito e, stando alla testimonianza del portiere del palazzo (anche lui colpito da un proiettile), si era girato con un viso incredulo verso il suo assassino. Ci vollero due anni per risalire alla gang che aveva effettuato l'omicidio: il quadro che ne venne fuori era assolutamente assurdo per gli inquirenti, visto che quella che si era assemblata era una squadra definita un po' come un baraccone da circo. A capo di tutti, Patrizia Reggiani: la donne fu incastrata dalle intercettazioni telefoniche della maga Auriemma, amica della donna, e Ivano Savioni, l'organizzatore dell'omicidio. Patrizia Reggiani non ha mai ammesso palesemente di aver voluto il marito morto: tutte le sue testimonianze sono sempre state tra il detto e il non detto. Come quando dichiarò al quotidiano Il Giornale: "Non volevo Maurizio morto, l'avevo amato come una pazza, era il padre delle mie figlie. In quel momento della mia esistenza, però, ero convinta che un essere come lui non fosse degno di vivere. Perché? Non lo dirò mai".

© Riproduzione Riservata.