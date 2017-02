SARAH SCAZZI / La decisione della Cassazione: confermata la condanna all'ergastolo per Cosima e Sabrina Misseri? (Oggi, 20 febbraio 2017)

SARAH SCAZZI NEWS, LA CASSAZIONE DECIDERÀ SUL DESTINO DI COSIMA, SABRINA E MICHELE MISSERI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - E' giunta la giornata decisiva in merito al delitto di Avetrana che si consumò il 26 agosto 2010 a scapito della povera Sarah Scazzi, di appena 15 anni. Oggi, infatti, la Corte di Cassazione si esprimerà sulla terribile vicenda di cronaca che a distanza di sette anni continua a sconvolgere l'Italia intera, e lo farà in vista del terzo ed ultimo grado di giudizio per Cosima Serrano e la figlia Sabrina Misseri. Entrambe condannate all'ergastolo in primo e secondo grado per l'uccisione di Sarah Scazzi, rispettivamente nipote e cugina delle due donne in carcere, nella giornata odierna conosceranno l'ultimo capitolo della controversa vicenda giudiziaria che le ha viste protagoniste. La Cassazione, dunque, deciderà se confermare o meno la condanna all'ergastolo inflitta ad entrambe nei due precedenti gradi di giudizio, quando furono condannate con l'accusa di aver ucciso la 15enne, strangolandola probabilmente per questioni di gelosia o vecchi rancori familiari mai risolti. Ma oggi conosceremo anche il destino di Michele Misseri, zio di Sarah Scazzi e che da anni continua a definirsi il vero colpevole del delitto di Avetrana. In merito, la Suprema Corte dovrà decidere se confermare la condanna a 8 anni a carico dell'uomo, accusato di soppressione di cadavere e inquinamento delle prove. Dopo le numerose ritrattazioni, versioni contradditorie, accuse e poi nuove ammissioni, "Zio Michele" si autoaccusa del delitto della nipote Sarah Scazzi, ma nonostante questo i giudici continuano a non credergli. A nulla sono servite, in questi anni, le minacce di suicidio e le spiegazioni rese nel corso di diverse interviste televisive. Allo stesso tempo, ha spesso ribadito la sua disperazione rispetto all'innocenza della moglie Cosima e della figlia Sabrina Misseri, fino a rendere dichiarazioni sconvolgenti, come quella trapelata dall'intervista all'uomo per la trasmissione di Rete 4, Quarto Grado - La domenica, alla vigilia della Cassazione: "Sono uno che non si sfoga, ma quel giorno sono esploso e purtroppo è incappata quella poveretta: se fosse stata mia figlia penso che avrei fatto lo stesso". In questa occasione, Michele Misseri ha continuano a ribadire la presenza in carcere di due innocenti, delle quali sembra compatirne la loro rabbia ed il loro dolore: "Io vivo come fossi con loro: gli scrivo tutte le settimane, ma non mi rispondono perché stanno soffrendo". La decisione della Cassazione giunge a distanza di circa un mese dal rinvio a giudizio di dodici persone nell'ambito del processo bis sul delitto di Sarah Scazzi. Tra le persone coinvolte anche Ivano Russo, il ragazzo che avrebbe rappresentato il movente dell'omicidio di Avetrana, oggetto della gelosia di Sabrina, nonché lo stesso Michele Misseri, che dovrà rispondere del reato di autocalunnia. Il secondo procedimento in corso ha a che fare con il clima fortemente omertoso che ha caratterizzato le indagini e il processo sula morte della piccola Sarah Scazzi, in merito alla quale oggi si chiuderà definitivamente un capitolo importante.

