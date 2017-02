Sciopero Taxi/ Ultime notizie, Milano e Roma: blocco anti-Uber fino a domani? (Oggi, 20 febbraio 2017)

SCIOPERO TAXI ULTIME NOTIZIE, MILANO E ROMA: NUOVO BLOCCO FINO A DOMANI? (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - Lo sciopero dei Taxi prosegue su tutta la linea, specie a Milano e Roma, le piazze più calde contro la cosiddetta norma pro-user e NCC, passata giovedì scorso in Decreto MIlleproroghe fino al 31 dicembre 2017. I servizi minimi anche ieri, domenica 19 febbraio, sono stati praticamente cancellati, con stazioni e aeroporti che hanno laicato a piedi i clienti, tra l’altro aumentando e di molto le corse dei rivali Uber e altri NCC, alimentando ancora più acredine in una vicenda assai complicata e dalla difficile soluzione. «I tassisti svolgono un servizio pubblico. Da quando è iniziata la protesta sono numerosi i disagi che si sono creati, soprattutto nelle grandi città, a discapito dei cittadini», lo ha detto il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini, parlando a un evento pubblico in corso a Firenze. «Abbiamo risposto all'appello delle associazioni di rappresentanza dei taxi a sederci attorno a un tavolo, martedì prossimo, per un confronto aperto. Rivolgo anche io un appello a chi prosegue nella protesta, prima che avvenga l'incontro: assicurate il servizio». Il rischio forte è che lo sciopero dei tassisti duri almeno fino a domani, 21 febbraio, quando cioè il titolare del Ministero dei Trasporti, Graziano Delrio, incontrerà le sigle sindacali dei taxi per provare ad arrivare ad un accordo di massima e scongiurare la crisi del trasporto taxi nelle principali città italiane.

SCIOPERO TAXI ULTIME NOTIZIE, MILANO E ROMA: NASCE IL “TAXI SOLIDALE” (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - La situazione è a tratti imbarazzante: da cinque giorni consecutivi Milano, Roma, Torino e anche altre città vedono lo sciopero dei taxi praticamente in pieno servizio e senza alcuna copertura di orari e servizi minimi garantiti dall’obbligo pubblico del settore. Per questo motivo è sotto il vaglio del Garante degli scioperi dopo la richiesta di "informazioni urgenti" alle prefetture sulle proteste. Se "tali manifestazioni dovessero apparire contrarie alle norme relative all'esercizio del diritto di sciopero (tra l'altro con riguardo al preavviso, la durata, l'informativa all'utenza, la garanzia dei servizi minimi), l'Autorità aprirà un procedimento di valutazione, anche al fine dell'adozione delle relative sanzioni”. Intanto nella Capitale da oggi nasce una iniziativa che almeno prova ad andare incontro ad una parte delle esigenze della città di Roma: per venire incontro alle esigenze dei cittadini Samarcanda, uno dei servizi di radio taxi della Capitale, ha lanciato "taxi solidale", un'iniziativa che prevede che 50 taxi da domani saranno a servizio dei romani «diretti in strutture ospedaliere pubbliche, delle persone diversamente abili, di anziani, di donne in gravidanza, di non vedenti», come garantisce l’azienda di taxi romana. Intanto però prosegue la rabbia e l’ira dei clienti che ancora per la giornata di oggi dovranno molto probabilmente subire la protesta anti-Uber delle auto bianche nelle principali piazze italiane.

© Riproduzione Riservata.