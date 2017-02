TIZIANA CANTONE / Video hard, diffusi dalla ragazza e dal fidanzato Sergio Di Palo? La tesi del pm in vista dell'archiviazione (Oggi 20 febbraio 2017)

TIZIANA CANTONE, NEWS: I VIDEO HARD DIFFUSI DALLA 31ENNE E DAL SUO FIDANZATO SECONDO IL PM (ULTIME NOTIZIE OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - Le indagini sulla morte di Tiziana Cantone proseguono spedite portando alla luce nuove importanti risvolti che servono a chiarire ulteriormente i dettagli legati alla diffusione dei video hard. La ragazza 31enne di Mugnano (Napoli) si sarebbe tolta la vita lo scorso settembre proprio in seguito alla forte umiliazione dovuta alla diffusione sul web di suoi video intimi, diventati poi virali sui social network e non solo. La mamma di Tiziana, in varie interviste anche recenti ha sempre ribadito come non fosse stata la figlia a diffondere quei video, vittima di una vera e propria manipolazione. Eppure, da ciò che emerge dalle indagini e diffuso dal sito TgCom24, sarebbe stata proprio Tiziana Cantone con il fidanzato Sergio Di Palo ora indagato a diffondere online i suoi video hard. A sostenerlo è il pm di Napoli, Alessandro Milita e, dopo gli ultimi retroscena venuti alla luce, dunque, l'indagine sulla morte di Tiziana Cantone si avvia velocemente verso l'archiviazione. Il riferimento è al procedimento contro i quattro ragazzi che la stessa Tiziana, prima di suicidarsi, aveva denunciato definendoli i responsabili della diffusione online di quei video. Sulla richiesta di archiviazione dovrà decidere il gip Tommaso Perrella. In merito alla responsabilità di Tiziana Cantone e del fidanzato Sergio Di Palo, a detta del pm Milita questa sarebbe emersa "per confessione stragiudiziale resa alla madre". La 31enne, scrive Milita, avrebbe confessato di essere la "responsabile della originaria diffusione dei video su Whatsapp, avendo coperto il principale sospetto e probabile responsabile: il fidanzato Sergio Di Palo, mai querelato". Allo stesso tempo è altresì probabile che Di Palo, alla luce del comportamento di Tiziana Cantone, avesse agito intenzionalmente. Per il pm, un altro elemento che andrebbe a discolpa dei quattro giovani denunciati, sarebbe il fatto che Tiziana Cantone "non indicava nessuna delle persone presenti alle relazioni sessuali". La madre della 31enne, al tempo stesso, era cerca che il fidanzato avesse diffuso i video hard "per costringerla a rimanere con lui".

