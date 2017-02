UNAR/ Video, finanziamenti pubblici a prostituzione gay: Le Iene denunciano l'Ufficio Anti-Discriminazioni Razziali

UNAR, FINANZIAMENTI PUBBLICI A PROSTITUZIONE GAY: BUFERA SULL’ENTE (LE IENE SHOW) - Un servizio de Le Iene Show ieri sera sta scatenando la bufera contro l’Unar, l’Ufficio Anti-Discriminazioni Razziali, per aver forse finanziato un locale di sfruttamento della prostituzione omosessuale. Già 3 anni fa l’Unar era stato protagonista della celebre campagna di finanziamento a progetti di educazione Lgbt nelle scuole (con il direttore che aveva tra l’altro ricevuto una nota di demerito dal Ministero delle Pari Opportunità). Nel servizio mandato in onda ieri dalla iena Filippo Roma, si è scoperta una "dark room", dove vengono organizzate orge e dove alcune persone si prostituiscono, finanziata con 55mila euro dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, quindi con soldi pubblici. È bufera da parte di tanti organizzazioni cattoliche e che in questi anni si sono distinte per continue accuse contro l’Unar per strani finanziamenti ad attività pro-gay o pro-Lgbt sul territorio sociale italiano. L’Ufficio anti discriminazioni razziali all'interno del Dipartimento Pari opportunità della presidenza del consiglio, che si occupa di promuovere la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni razziali, etniche e sessuali con campagne di comunicazione e progetti in collaborazione con associazioni no profit; ora però l’accusa, con tanto di immagini, di presunti legami tra il direttore dell'Ufficio, Francesco Spano, con un'associazione lgbt censurata dal programma di mediaste, ma poi svelata su Facebook dal giornalista cattolico da sempre contrario all’Unar, Mario Adinolfi. 55mila euro di finanziamenti pubblici verso alcuni locali dove le accuse indicano vi sia uno sfruttamento della prostituzione gay, e un grosso business di rapporti a pagamento. Nel video qui sotto si può vedere anche la reazione contraddittoria del direttore Unar una volta davanti alle accuse e domande pressanti de Le Iene.

UNAR, FINANZIAMENTI PUBBLICI A PROSTITUZIONE GAY: LE REAZIONI DELLA POLITICA (LE IENE SHOW) - Il caso Unar ovviamente ha suscitato subito una grossa reazione della politica, specie in area centrodestra da sempre contro alcune campagne dell’Unar. «Chiediamo che l'UNAR, il sedicente 'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, venga chiuso oggi stesso. L'Italia non ha alcun bisogno di un 'ufficio' che con una mano finanzia un'associazione gay nei cui circoli si consumerebbero rapporti sessuali a pagamento e con l'altra scrive lettere ai parlamentari per censurare il loro pensiero», scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. «Non un euro in più delle tasse degli italiani deve essere buttato per pagare lo stipendio a dei signori, come il direttore dell'UNAR Spano, che in evidente conflitto d'interessi assegnano decine di migliaia di euro di soldi pubblici ad associazioni di cui sono soci», conclude la presidente di FdI. Durissimo anche il commento di Lucio Malan, di Forza Italia, che parla di violazione costante della legge per questo ufficio all’interno del Ministero Pari Opportunità. «Non c'era bisogno del servizio delle Iene per sapere che da tempo l'Unar agisce al di fuori della legge, occupandosi soprattutto di questioni LGBT, quando la legge che lo istituisce parla solo di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica», conclude il senatore.

