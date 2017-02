Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: addio alla carta di circolazione auto. Allarme meningite a Milano (20 febbraio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 20 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). UN PD DI FATTO SPACCATO, SALUTA LE DIMISSIONI DI RENZI - Ha presentato formali dimissioni da segretario di partito Matteo Renzi, una mossa che probabilmente all’ex presidente del consiglio non è servita per evitare una scissione, che di fatto è stata dichiarata in una nota congiunta arrivata in serata a firma di Rossi, Emiliano e Speranza. La giornata, forse una delle più drammatiche per i democratici, è iniziata con la rimessa del mandato dell’ex sindaco di Firenze, continuata con la convocazione del congresso straordinario che dovrà eleggere il suo successore, terminata con la durissima missiva dei tre capi corrente della minoranza interna. Ai tre non è piaciuta la convocazione immediata del congresso, che vedono come una mossa preordinata dallo stesso segretario, a quest’ultimo invece non sono piaciute le richieste di non candidarsi, insomma posizioni durissime che non fanno altro che amplificare un solco, che giorno dopo giorno diventa un baratro.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 20 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). ADDIO ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE - Una vera e propria rivoluzione quella che prossimamente interesserà tutti gli italiani, quasi la totalità, possessori di un mezzo meccanico. Oggi il vice ministro ai trasporti, Riccardo Nencini, ha infatti annunciato che è in via di promulgazione un decreto che unificherà il certificato di proprietà con la carta di circolazione. L’automobilista cosi in auto avrà un documento unico, documento che oltre a riportare i dati tecnici del mezzo, riporterà finanche gli intestatari della proprietà. La novità per vedere la luce deve però attendere l’unificazione degli uffici competenti, prevista dal decreto della pubblica amministrazione, l’automobilista in caso di passaggio di proprietà risparmierà cosi una quarantina di euro.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 20 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). INCENDIO SULLA NAVE TRAGHETTO NAPOLI-PALERMO - Un piccolo incendio è divampato stamani verso le sei su un traghetto della Snav, che stava per entrare nel porto di Palermo. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che le fiamme siano divampate nella sala macchine, per cause ancora da accertare, quando il traghetto si trovava a circa un chilometro dall’imboccatura del porto siciliano. Immediatamente partiti i soccorsi, operati direttamente in mare dai vigili del fuoco, che hanno provveduto insieme all’equipaggio a spegnere l’incendio, e a raffreddare il comparto interessato dalle fiamme. Nessun problema per gli oltre 100 passeggeri, essi sono stati raggruppati nei punti di riunione, e fatti scendere una volta che la nave ha preso gli ormeggi all’interno di una darsena riservata.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 20 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). 20 RICOVERI A MILANO, SCATTA L'ALlARME MENINGITE - Un ricovero in massa quello che ieri è avvenuto all’ospedale di Milano, un ricovero di 20 piccoli pazienti che riportavano tutti gli stessi sintomi, e che per essere stati in contatto con una donna morta di meningite nei giorni scorsi, aveva fatto scattare l’allarme. I piccoli presentavano vomito e presenza di sangue nelle urine, e avevano avuto tutti una frequentazione con la catechista Clara Arrigoni, la donna di 49 anni morta due giorni fa per infezione di meningite di tipo B. I piccoli sono stati trasportati tutti nel reparto di malattie infettive, in serata poi il sospiro di sollievo, visto che gli esami hanno escluso la mortale malattia, riportando l’allarme verso una più banale, e sicuramente meno pericolosa, intossicazione alimentare.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 20 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). SERIE A, VINCONO NAPOLI E ROMA - Dopo la larga vittoria della Juventus oggi arriva la risposta di tutte le big, con l’Inter, il Napoli e la Roma che hanno vinto i loro rispettivi match. Ad iniziare è stata la squadra di Pioli, con la squadra meneghina che nell’anticipo dell’ora di pranzo ha avuto ragione di misura, grazie ad un goal di Gabigol, di un ostico Bologna. Nella continuazione della giornata il Napoli di Sarri ha risposto per le rime rifilando un ottimo 3 a 1 al Chievo. Nel posticipo la Roma di Spalletti, con un largo 4 a 0 ha avuto ragione del Torino. Nelle altre partite spicca la rinascita del Pescara, squadra alla quale sembra aver fatto bene la cura Zeman, gli abruzzesi hanno vinto infatti per 5 a 0 sul Genoa, e con i tre punti, pur rimanendo ultimi, hanno accorciato le distanze dal Crotone, e messo nei guai Juric, allenatore ligure sempre più a rischio esonero. Sempre oggi, Sassuolo corsaro a Udine, e pareggio per 1 a 1 tra Sampdoria e Cagliari. Si chiude in serata con la vittoria del Milan a San Siro 2-0 contro la Fiorentina.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 20 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). ROMA, MANIFESTAZIONE D'AFFETTO PER FLORENZI - I social lo hanno immediatamente ribattezzato come il selfie dell’amicizia, quello con cui la squadra quasi al completo della Roma, ha voluto dimostrare il suo affetto ad Alessandro Florenzi. Il team, Spalletti in testa, ha voluto infatti fermarsi a Villa Stuart prima della gara contro il Torino. Il torpedone ha scaricato tutti i giocatori, che così hanno interrotto la tranquillità dei degenti per salutare il loro sfortunato compagno di squadra. Foto di rito e manifestazioni di affetto, manifestazioni che sono continuate anche in campo, e che hanno visto sulla maglia dei giallorossi ricamato un piccolo numero 24, il numero di Alessandro.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 20 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). BASKET, L'OLIMPIA MILANO VINCE LA COPPA ITALIA - Un 84 a 74 che non lascia recriminazioni di sorta per Sassari, squadra che quest’oggi in finale di coppa Italia si è dovuta arrendere all’Olimpia Milano. I meneghini vincono cosi il loro secondo trofeo consecutivo, vittoria che porta a sei le coppe nazionali conquistate dall’EA7. Bella partita con i sardi che ancorché sfavoriti, hanno provato a dare tutto pur di vincere la coppa nazionale, ma si sono dovuti scontrare con un Hickman in serata di grazia, che a fine partita ha iscritto 25 punti a referto. La vittoria di oggi non fa altro che consolidare una supremazia, quella della squadra d Repesa, allenatore che con oggi centra il suo quarto trofeo con la forte squadra lombarda.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 20 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). SCI, HIRSCHER VINCE L'ULTIMO ORO DEL MONDIALE - È Marcel Hirscher a salire per l’ultima volta sul gradino più alto del podio, alla rassegna iridata rappresentata dal mondiale di sci, che si è tenuta in questi giorni a St. Moritz. L’austriaco che in questi giorni era già salito sul podio vincendo l’oro nella combinata, ha sciato benissimo e alla fine ha lasciato a oltre mezzo secondo il compagno di squadra Manuel Feller, e a quasi un secondo il terzo, il tedesco Felix Neureuther. Solo medaglia di legno a oltre un secondo, per l’atteso norvegese Henrik Kristoffersenche, che non è riuscito a centrare il suo obiettivo minimo. Malissimo gli italiani, il cui primo atleta è stato Stefano Gross, a quasi un secondo e mezzo dal leader della gara.

