AEREO SI SCHIANTA SU CENTRO COMMERCIALE/ Melbourne, velivolo da turismo: morti 5 passeggeri, video (oggi, 21 febbraio 2017)

AEREO SI SCHIANTA SU CENTRO COMMERCIALE A MELBOURNE, VELIVOLO DA TURISMO: MORTI 5 PASSEGGERI, VIDEO (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Un aereo da turismo si è schiantato su un centro commerciale di Melbourne, in Australia. Il tragico evento, come riportato da La Repubblica, ha portato alla morte di 5 persone: i 4 passeggeri di nazionalità statunitense e il pilota australiano. Decollato dall'aeroporto di Esseldon intorno alle ore 9 di oggi, martedì 21 febbraio 2017, l'aereo è precipitato sul Direct Factory Outlets shopping centre, che al momento dell'incidente risultava chiuso. Come riportato da Ten News Melbourne, il velivolo, un Beechcraft B200 King Air, avrebbe riscontrato dei problemi al motore poco dopo il decollo, perdendo colpi ad un'altezza di circa 30 metri. Daniel Andrews, premier dello Stato di Victoria di cui Melbourne è la capitale, ha detto che l'incidente è il peggiore nello Stato degli ultimi 30 anni. Secondo le emittenti australiane i dipendenti all'interno dei magazzini centrati dal velivolo sarebbero tutti illesi. A bordo dell'aereo da turismo vi erano 4 golfisti diretti a King Island: la polizia nel frattempo ha già messo la zona in sicurezza. Clicca qui per le immagini del tragico schianto dell'aereo sul centro commerciale di Melbourne!

Families pay tribute to the golfers on a trip of a lifetime killed in a plane crash Beechcraft B200 King Air

