AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: coda 3 km su A14 Bologna-Ancona (ultime notizie in tempo reale, oggi 21 febbraio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 21 FEBBRAIO 2017). CODA SU A14 - Giornata di code anche oggi sulle nostre autostrade. L'ultimo bollettino traffico e news viabilità di Autostrade per l'Italia segnala a metà mattina alcune situazioni in cui si possono verificare disagi per gli automobilisti in viaggio. Ecco quali sono al momento le situazioni di rallentamenti per traffico o incidenti sulle autostrade: al Traforo del Monte Bianco (direzione: Chamonix) coda in corrispondenza di Piazzale Italiano verso Chamonix con attesa prevista di 30 minuti; sempre al Traforo del Monte Bianco (direzione: Courmayeur) coda in corrispondenza di Piazzale Francese verso Courmayeur con attesa prevista anche in questo caso di 30 minuti; sull'A14 Bologna-Ancona (Km 22.2 - direzione: Autostrada Milano-Napoli) coda di 3 km tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro per incidente. E' sempre consigliata prudenza alla guida e attenzioni anche alle condizioni meteo: gli automobilisti devono sempre rispettare le norme del codice della strada, in particolare quelle relative alle distanze di sicurezza e ai limiti di velocità.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 21 FEBBRAIO 2017). CHIUSURA SU A1 - Autostrade per l'Italia segnala che sulla A1 Milano-Napoli sarà chiuso l’allacciamento con la A21 Torino-Piacenza-Brescia, per chi da Bologna è diretto sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, per lavori di pavimentazione. La chiusura è prevista per due notti consecutive, con orario 21:00-05:00, dalle ore 21:00 di mercoledì 22 alle ore 05:00 di venerdì 24 febbraio. In alternativa, a chi da Bologna è diretto a Torino, si consiglia di proseguire in direzione di Milano, uscire alla stazione di Piacenza nord ed, alla prima rotatoria, rientrare in autostrada dalla stessa stazione, in direzione di Bologna; a chi da Bologna è diretto a Brescia si consiglia di uscire al bivio A1/A21 di Fiorenzuola d’Arda. Sarà, inoltre, chiusa la stazione di Piacenza sud, con le seguenti modalità: dalle ore 21:00 di mercoledì 22 alle ore 05:00 di giovedì 23 febbraio chiusura dell’uscita per chi proviene da Bologna e dell’entrata sia verso Milano/Bologna sia in direzione della A21 Torino-Brescia; dalle ore 21:00 di giovedì 23 alle ore 05:00 di venerdì 24 febbraio chiusura dell’uscita per chi proviene sia da Milano sia da Bologna e dell’entrata sia verso Milano/Bologna sia in direzione della A21 Torino-Brescia.

© Riproduzione Riservata.