EVASI TRE DETENUTI / Firenze, sfruttano l'assenza di sorveglianza e fuggono usando un lenzuolo (oggi, 21 febbraio 2017)

EVASI TRE DETENUTI A FIRENZE: SFRUTTANO L'ASSENZA DI SORVEGLIANZA E FUGGONO USANDO UN LENZUOLO (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Rocambolesca fuga per tre detenuti di Sollicciano, a Firenze, che nella giornata di ieri sono riusciti ad evadere dal carcerre grazie all'inagibilità di uno dei muri di cinta. In questo punto, infatti, non erano previste telecamere in quanto la zona era stata considerata pericolante già un anno e mezzo fa. Così ha spiegato il Vice Segretario generale dell'Osapp (Organizzazione sindacale autonoma Polizia Penitenziaria, ndr), che ha puntato il dito contro l'amministrazione fallace nel risolvere in tempi brevi la problematica. Secondo le prime ricostruzioni, i tre detenuti, forse di nazionalità rumena, sono riusciti ad uscire dalle celle in cui erano confinati scavando un buco in una delle pareti, per poi scavalcare il muro di cinta grazie ad un lenzuolo. I tre sarebbero inoltre noti alle autorità per via di furti istantanei - 1 minuto e mezzo a colpo, ndr - messi in atto dalla banda di cui facevano parte altre 22 persone, tutte di nazionalità rumena. L'allarme è scattato mezz'ora più tardi, quando gli agenti penitenziari hanno fatto il controllo delle celle ed hanno scoperto l'assenza dei tre carcerati. Si giustifica intanto il Sappe, il Sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria, che tramite le parole di Donato Capece ha sottolinato come quella zona fosse interdetta anche per "la pattuglia automontata" per via del crollo del parametto del muro di cinta. Ad un anno e mezzo dell'ufficialità dell'inagibilità del luogo, continua Capece a Il Fatto Quotidiano, "nulla ha fatto anche il Sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore, che venerdì era stato a Sollicciano". L'evasione dei tre detenuti sarebbe stata possibile grazie anche alla cosiddetta vigilanza dimanica, che prevede un numero esiguo di poliziotti "a favore di un regime penitenziario aperto". In pratica, il protocollo prevede un aumento delle ore che i carcerati possono trascorrere fuori dalle celle assegnate.

