FIORI ALLA EX MOGLIE/ La teoria della “gentilezza” per crescere persone migliori

PRENDETEVI CURA DELLA VOSTRA EX MOGLIE, IL POST SU FACEBOOK DI BILLY FLYNN GADBOIS, PAPÀ CHE COMMUOVE IL WEB: "SIATE UN BUON ESEMPIO PER I FIGLI" - La storia di Billy Flynn Gadbois sta commuovendo tutto il mondo: è un uomo separato e padre di due figli che ha comprato un mazzo di fiori e un regalo per l'ex moglie nel giorno del suo compleanno. Non si tratta di un tentativo di ammorbidire l'ex moglie, che ha dato alla luce i suoi figli, né un modo di riconquistarla. Il motivo del gesto lo ha spiegato lo stesso Billy Flynn Gadbois in un post su Facebook. L'uomo ha raccontato di essersi alzato presto per comprarle regalo, biglietto e fiori; poi si è recato a casa sua per aiutarla con i bambini e quando gli ha chiesto perché facesse ancora queste cose per lei ha deciso di spiegarlo proprio a tutti. «Sto crescendo due giovani uomini. Per loro sono un esempio, quindi il modo in cui tratto la madre influenzerà il loro modo di trattare le donne. Anche in amicizia o nelle relazioni professionali» ha scritto Billy Flynn Gadbois, convinto che il comportamento nei confronti dell'ex moglie sia molto importante anche per i figli, ai quali bisogna sempre dare il buon esempio. «Bisogna sempre volere il meglio per loro e fare del proprio meglio per loro. Non riguarda i nostri sentimenti, ma le loro vite» ha proseguito l'uomo, che vuole crescere i suoi figli per bene. «Il mondo ha bisogno di questo tipo di persone!» ha concluso Billy Flynn Gadbois nel suo post su Facebook, che ha attirato una pioggia di like e condivisioni. Clicca qui per visualizzarlo.

