GLORIA ROSBOCH/ Ultime notizie e video, Caterina Abbattista, in libertà la madre di Gabriele, "Mio figlio non era in sé" (oggi, 21 febbraio 2017)

GLORIA ROSBOCH, CATERINA ABBATTISTA: IN LIBERTA' LA MADRE DI GABRIELE. "MIO FIGLIO NON ERA IN SE'" (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - A distanza di poche ore dalla decisione del rilascio, Caterina Abbattista ha affidato ai media i propri pensieri riguardo alla morte di Gloria Rosboch. Per la prima volta la donna parla del ruolo del figlio Gabriele DeFilippi, accusato dell'omicidio della professoressa di Castellamonte assieme all'amico e amante Roberto Obert. "Siamo distrutti, non sembra possibile", biascica fra le lacrime, mentre ripercorrere il giorno del delitto, dall'uscita del figlio di casa, per prelevare Gloria Rosboch, fino al suo rientro a casa. Come già successo in passato, Caterina Abbattista ribadisce di essere rimasta scottata dal comportamento di Obert in particolare, di cui si fidava e che considerava come un amico per il figlio. "Quello che ha confessato non è il mio Gabriele", riferisce tentennando in un'intervista a La Vita in Diretta, mentre le lacrime non cessano di sgorgare sul suo viso. In merito alla maxi truffa perpetrata da Gabriele DeFilippi ai danni della vittima, la madre ha ribadito solo di essere preoccupata per le difficoltà economiche del figlio e di aver parlato con Gloria Rosboch per la restituzione dei 187 mila euro sottratti dal ragazzo. "Avrei fatto anche quattro lavori per aiutarlo", rivela in ultima battuta.

GLORIA ROSBOCH, CATERINA ABBATTISTA: IN LIBERTA' LA MADRE DI GABRIELE. "MIO FIGLIO NON ERA IN SE'" (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Quale è stato il ruolo di Caterina Abbattista nella morte di Gloria Rosboch? E' questa la domanda a cui cercano di dare risposta gli inquirenti, mentre il quadro appare ancora confuso e pieno di elementi che vedrebbero la donna a conoscenza delle intenzioni del figlio Gabriele DeFilippi. In questi giorni si attende inoltre la perizia psichiatrica sul giovane imputato, che potrebbero chiarire se al momento del delitto fosse capace di intendere o volere. Se così non fosse, verrebbero avvalorate le parole della madre Caterina Abbattista che afferma di giudicare la confessione di Gabriele fatta da una persona diversa dal figlio, irriconoscibile. "Non era più Gabriele", ripete più volte, ipotizzando che abbia ucciso Gloria Rosboch, di cui ha confessato l'omicidio, perché sotto effetto di droghe o in un momento di follia. Nell'intervista esclusiva rilasciata alla trasmissione di Rai 1, la donna ha inoltre ribadito, ccome successo in passato, di essere distrutta per la morte della professoressa e che l'ergastolo gli è già stato comminato ancora prima che il tribunale si esprima nei suoi confronti. Clicca qui per vedere l'intervista di Caterina Abbattista a La Vita in Diretta.

