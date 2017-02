INCIDENTE STRADALE / Vicenza: A4, schianto auto-pullman: morti padre e figlio (Ultime notizie oggi, 21 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE VICENZA: SCHIANTO SU A4, MORTI PADRE E FIGLIO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Un incidente stradale mortale si è verificato ieri sera sull'autostrada A4 nei pressi dello svincolo per la Valdastico, tra Grisignano e Vicenza Est. In uno schianto tra un'auto e un pullman sono morti padre e figlio. Secondo quanto riportato da VicenzaToday le vittime si chiamavano Giorgio e Danilo Vertesi, erano di Ravenna e avevano 49 e 79 anni. I due automobilisti, in base a una prima ricostruzione dell'incidente stradale, nell'affrontare lo svincolo hanno colpito la cuspide, rimbalzando di nuovo sull'autostrada mentre stava arrivando un pullman, che li ha travolti. Il pullman ha investito la Volkswaghen Lupo sulla quale viaggiavano i due automobilisti morti: l'auto è stata toccata di striscio anche da un’altra vettura Audi Q3. I passeggeri del pullman che era diretto a Mantova, una quarantina di persone, sono rimasti illesi da questo incidente stradale. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 20 e sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza e Padova per liberare i due uomini dall'abitacolo. Le operazioni di soccorso sono proseguite fino a tarda notte: sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada.

