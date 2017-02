INGV/ Terremoto oggi e Meteo, ultime scosse: Marche sisma di 2.2M in provincia di Ascoli Piceno (in tempo reale, 21 febbraio 2017, ore 1:50)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: ULTIME SCOSSE NELLE MARCHE. SISMA DI 2.2M IN PROVINCIA DI ASCOLI PICENO. (IN TEMPO REALE, 21 FEBBRAIO 2017) - Si mostrano tranquille le prime ore di oggi, martedì 21 febbraio 2017, per quanto riguarda i movimenti del sottosuolo. Sia in Italia che all'estero non si registrano infatti scosse fra le 00:00 e le 01:00. L'ultimo episodio per quanto riguarda il nostro Paese risale alle 23:25, quando la provincia dell'Aquila è stata colpita da un sisma di M. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 42.56 e longitudine 13.34, ipocentro a 10 km di profondità. Interessate Campotosto, Capitignano, Amatrice, Montereale, Crognaleto, Barete, Pizzoli, Cagnano Amiterno, Cortino, Cittareale, Accumoli, Fano Adriano, Borbona e Pietracamela. Alle 23:11 è stato rilevato invece un sisma di 2.2M nella provincia di Ascoli Piceno, a 10 km di profondità. L'epicentro è stato rilevato invece a latitudine 42.77 e longitudine 13.23. Interessate Arquata del Tronto, Accumoli, Norcia, Montegallo, Acquasanta Terme, Castelsantangelo sul Nera, Amatrice, Montemonaco, Cittareale, Cascia e Preci. Per quanto riguarda il mondo, l'ultimo sisma rilevato dai sismografi riguarda il Giappone, dove una sccossa di 4.2M ha colpito lee isole Izu. L'epicentro è stato individuato a latitudine 33.26 e longitudine 138.16, ipocentro a 301 km di profondità.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO. PREVISIONI DEL TEMPO, IN ARRIVO UN AUMENTO ANOMALO DELLE TEMPERATURE (IN TEMPO REALE, 21 FEBBRAIO 2017) - Prosegue l'ondata di maltempo nel Nord Italia, dove in questi ultimi giorni si sono verificate condizioni atmosferiche rigide ed in qualche caso invernali. Colpito in particolare il Piemonte, dove dalle 18 di oggi e fino alle 21.30 è prevista la presenza di fitti banchi di nebbia. Situazione simile anche in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, dove la nebbia potrebbe invece verificarsi nella fascia oraria che va dalle 19 alle 21:30. Secondo le analisi degli esperti de Il Meteo, il mese di febbraio vedrà gli italiani impegnati invece in un rialzo anomalo delle temperature a causa dell'arrivo di un forte anticiclone. Il fenomeno atmosferico proviene infatti da sud-ovest e interesserà in particolar modo il Mediterraneo, soffermandosi sul nostro territorio almeno fino ai primi giorni di marzo. In queste ultime ore, si registrano invece temperature in ribasso al sud, che potrebbero ripresentarsi anche nel week end. Uno scenario che diventa comunque sempre più difficile in base ai cambiamenti climatici che stanno avvenendo in queste ore.

