LUCA VARANI / News, Manuel Foffo e Marco Prato: possibile sentenza in arrivo per i due imputati (Oggi, 21 febbraio 2017)

LUCA VARANI NEWS, IL GUP DECIDERÀ SUI DESTINI DI MANUEL FOFFO E MARCO PRATO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Potrebbe esprimersi oggi il gup Nicola Di Grazia in merito ai due trentenni accusati dell'orribile omicidio di Luca Varani, il giovane 23enne massacrato lo scorso 4 marzo. Manuel Foffo e Marco Prato sono in carcere con l'accusa di omicidio volontario premeditato aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Furono loro che, al culmine di un party a base di alcol e droga organizzato nell'appartamento di Via Igino Giordani, al Collatino, quasi un anno fa decisero di scegliere, come una sorta di "casting" la loro potenziale vittima tra i vari contatti. Una scelta che ricadde proprio su Luca Varani, coinvolto nelle sevizie durate per ore al solo scopo di farlo soffrire. Una violenza inaudita, quella relativa all'omicidio del 23enne e che a distanza di quasi un anno potrebbe portare alla chiusura del primo importante capitolo giudiziario. Come rivela Repubblica.it, infatti, è probabile che nella giornata odierna il giudice possa emettere una sentenza di condanna, anche se non è escluso che possa riservarsi la decisione ad altro momento. Tutto dipenderà da quanto accadrà in aula, poiché sono attese le aringhe dei difensori dei due imputati. Al cospetto del gup, dunque, interverranno prima Michele Andreano e Corrado Ottaviani che difendono Manuel Foffo. Il giovane ha confessato di aver avuto un ruolo attivo nell'uccisione di Luca Varani ed ha chiesto il rito abbreviato. Il pm Francesco Scavo ha, a sua volta, avanzato la richiesta a 30 anni di reclusione, ovvero il massimo della pena previsto dal rito scelto da Foffo. In sua difesa, i due legali che lo assistono hanno prodotto una serie di documenti di natura medica e contenenti consulenze psichiatriche e tossicologiche con i quali si intende dimostrare la "capacità di intendere e di volere grandemente scemata dall'uso cronicizzato di droghe e sostanze alcoliche", mirando così ad una ulteriore riduzione della pena. A parlare davanti al giudice oggi sarà anche l'avvocato Pasquale Bortolo, difensore di Marco Prato, che a differenza di Foffo ha preso una strada del tutto differente. Il giovane pr di serate gay romane ha infatti sempre smentito di essere stato lui ad uccidere Luca Varani ed è ora pronto a dimostrarlo davanti alla Corte d'Assise, optando in tal senso per il rito ordinario e decidendo di passare per tutti i gradi di giudizio successivi alla decisione del gup. Quest'ultimo oggi dovrà esprimersi anche sul punto relativo alla richiesta risarcitoria danni avanzata dai genitori di Luca Varani e pari a 4 milioni di euro a titolo di risarcimento e un milione come provvisionale. Un'udienza quindi importante, poiché potrebbe rappresentare quella decisiva in merito ai destini giudiziari di Manuel Foffo e Marco Prato, oltre ad una possibile - seppur limitata dato il contesto - soddisfazione in arrivo per la famiglia della vittima.

