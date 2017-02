MENINGITE/ Cortina, primo caso: 57enne colpita dal virus, è in miglioramento (oggi, 21 febbraio 2017)

MENINGITE, CORTINA. PRIMO CASO: 57ENNE COLPITA DAL VIRUS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Notizie positive sul caso di meningite che ha colpito la donna di Cortina nei giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore i medici hanno infatti riscontrato un sensibile miglioramento della 57enne, ricoverata presso il reparto di Terapia Intensiva di Treviso ed ora trasferita in Degenza. rimangono comunque cauti gli specialisti, anche se prevedono un ulteriore miglioramento della salute della donna. Cortina registra quindi il suo primo caso di meningite da pneumococco, una forma del virus molto pericolosa, anche se non contagiosa. La donna, sottolinea Il Corriere delle Alpi, è stata inizialmente ricoverata presso l'ospeale San Martino di Belluno in seguito ad una caduta. Il progressivo peggioramento della paziente ha permesso in realtà ai medici di notare alcuni sintomi sospetti, come rigidità della nua e febbre alta, confermati dalle analisi successive.



MENINGITE, CORTINA. PRIMO CASO: 57ENNE COLPITA DAL VIRUS, E' IN MIGLIORAMENTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - E' stabile il ragazzino di 15 anni di Santarcangelo di Romagna che lo scorso giovedì è stato ricoverato a Rimini per una forma di meningite. Nonostante un leggero miglioramento, che potrebbe fare sperare in prospettive ottimiste, gli specialisti continuano a rimanere fermi sulla linea difensiva della cautela. Confermato dalle analisi che il giovane paziente sarebbe stato colpito dal meningococco di tipo Y, uno dei sei sierogruppi che possono provocare malattie batteriche gravi e l'insorgere della meningite. Un ceppo aggressivo in molto particolare, sottolinea Il Resto del Carlino, ed il cui vaccino viene somministrato in forma gratuita in tutta l'Emilia Romagna ai bambini dai 12 mesi in su e dagli adolescenti con un'età superiore ai 13 anni. Intanto, il 15enne prosegue le terapia antibiotica e non è considerato contagioso, anche se si trova in coma farmacologico. In modo preventivo, i compagni, i familiari ed i professori entrati in contatto con il paziente, circa 160 persone, sono stati sottoposti alla profilassi.

© Riproduzione Riservata.