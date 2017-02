NoiPA, Pagamento Stipendi / Dipendenti pubblici: cedolino online, ma il portale non funziona (oggi, 21 febbraio 2017)

NOIPA, PAGAMENTO STIPENDI: CEDOLINO ONLINE, MA IL SITO È IN DOWN (ULTIME NOTIZIE) - Nella giornata di ieri sul portale NoiPA che rende fruibili i pagamenti degli stipendi nella Pubblica Amministrazione sono apparsi i cedolini del mese di febbraio con cui verrano erogati gli stipendi nei prossimi giorni. Il problema è che, dopo un’attesa che durava fin dal 15 febbraio scorso e per la quale non sono ancora state fornite le spiegazioni del caso sui motivi del ritardo, fino a ieri sera inoltrata il sito di NoiPa della Pubblica Amministrazione non funzionava. Il portale NoiPa è irraggiungibile, probabilmente a causa delle numerose visite il server è andato in “down”; server non funzionante e ire del pubblico che già attendeva da giorni la pubblicazione di tale cedolino, il secondo dell’anno. Appena sarà disponibile ovviamente bisognerà accedere al portale e scaricare il documento strettamente riservato: resta il mistero su questa ennesima “gaffe” del Mef che dopo i problemi avuti in gennaio “replica” anche per il secondo mese del 2017 con questa volta svariati problemi sull’accesso agli stipendi per i dipendenti pubblici.

COME SCARICARE IL CEDOLINO ONLINE (ULTIME NOTIZIE) - A partire dalle 14:00 di ieri sono stati disponibili sul sito di NoiPA i cedolini per il pagamento degli stipendi di febbraio. Lo ha reso noto NoiPA attraverso il suo portale, specificando però che fanno eccezione i dipendenti del personale delle aziende sanitarie. L'attesa per (quasi) tutti i dipendenti pubblici è finita: lo attendevano dal 15 febbraio scorso, ma il cedolino è scaricabile online solo da ieri. Sul documento messo a disposizione sul portale NoiPA è visibile, dunque, la busta paga con lo stipendio di questo mese. Per poter visionare il cedolino stipendiale bisogna selezionare la voce "Documenti disponibili" e cliccare su "Cedolino" per visualizzarne i dettagli. Ma come va letto? La prima pagina contiene le informazioni riepilogative, mentre nella seconda c'è il dettaglio delle informazioni contenute nella pagina precedente e nell'ultima le eventuali note. Come si riscuote, invece, lo stipendio? Il dipendente pubblico registrato a NoiPA deve segnalare il metodo di pagamento preferito tra contanti, conto corrente bancario o carta conto e circuito postale. Se l'indicazione non è presente, il sistema imposta la riscossione in contanti presso la Tesoreria Provinciale.

