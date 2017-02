SARAH SCAZZI/ Oggi la sentenza della Cassazione, video: Il fratello della vittima, "La verità è già emersa" (21 febbraio 2017)

SARAH SCAZZI, OGGI LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE. IL FRATELLO DELLA VITTIMA: "LA VERITA' E' GIA' EMERSA" (VIDEO, OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Atteso il verdetto della Cassazione sull'omicidio di Sarah Scazzi, chiamata ad esprimersi sulla condanna per omicidio comminata a Sabrina Misseri e la madre Cosima Serrano, oltre che sul ruolo di Michele Misseri per l'occultamento del giovane corpo. Una sentenza attesa soprattutto dal padre e dal fratello di Sarah, Giacomo e Claudio Scazzi, e che potrebbe permettere di analizzare il caso grazie a nuovi elementi raccolti. Ieri mattina i difensori e l'accusa si sono presentati di fronte al giudice per l'ultima udienza, mentre i familiari, in attesa del verdetto che verrà emesso oggi, martedì 21 febbraio 2017, chiedono solo che venga fatta "la cosa giusta". La fiducia della famiglia Scazzi nei confronti dei procuratori continua a rimanere salda, soprattutto per le prove schiaccianti che hanno portato alla condanna, in primo e secondo grado, delle due imputate. In un'intervista a La Vita in Diretta, Claudio Scazzi ha affermato di non ritenere veritiere le parole di Michele, lo zio Michele come è stato ribattezzato dai media nazionali subito dopo la tragedia, e che in quei giorni è ritornato a parlare della propria colpevolezza. Parole ripetute più volte in tanti anni di vicenda giudiziaria e mai riscontrate dagli investigatori. Per il contadino di Avetrana rimane per ora confermata la condanna di 8 anni per soppressione di cadavere.

Clicca qui per rivedere l'intervista a La Vita in diretta del padre ed il fratello di Sarah Scazzi (disponibile a partire dal minuto 1:13:00).

SARAH SCAZZI, VIDEO: OGGI LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE. IL FRATELLO DELLA VITTIMA: "LA VERITA' E' GIA' EMERSA" (VIDEO, OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - "Mi sento male", riferisce Sabrina Misseri alle telecamere, in una delle tante interviste rilasciate ai media in seguito alla morte della cugina Sarah Scazzi. Per i difensori della ragazza, in realtà, il caso non sarebbe stato chiarito al di fuori di ogni dubbio, soprattutto per via degli orari messi in luce dall'accusa e che in più punti risulterebbero coincidere in modo forzato. Anche Valentina Misseri, l'altra figlia di Michele, conferma il suo pensiero riguardo alla colpevolezza del padre, mentre per gli inquirenti è chiaro che l'uomo sia stato istruito a dovere dalla moglie Cosima Serrano e dalla figlia Sabrina Misseri sulla modalità con cui si sarebbe dovuto disfare del copo di Sarah Scazzi. A causa della colpevolezza eespressa da Michele, inoltre, i giudici si esprimeranno in base all'accusa di falsa testimonianza. Nello studio di Rai 1, "La verità è nella prima versione di Michele Misseri": questa l'opinione del legale di Cosima, il professor Franco De Jaco, che ha ribadito come la sua assistita sia stata condannata all'ergastolo solo per un sogno. Per gli inquirenti invece sarebbe chiaro il movente di Sabrina, mossa dalla gelosia per l'interesse mostrato dalla vittima nei confronti dell'amico Ivano, ma la madre non avrebbe fatto nulla per impedire che la figlia uccidesse Sarah Scazzi. Clicca qui per rivedere l'intervista a La Vita in diretta del padre ed il fratello di Sarah Scazzi (disponibile a partire dal minuto 1:13:00).

