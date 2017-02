SCIOPERO TAXI / Roma e Milano, ultime notizie: incontro con il ministro Delrio, Codacons chiede rinvio e sospensione licenze (Oggi, 21 febbraio 2017)

SCIOPERO TAXI MILANO E ROMA, ULTIME NOTIZIE: INCONTRO CON IL MINISTRO DELRIO, CODACONS CHIEDE RINVIO E SOSPENSIONE LICENZE (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - I tassisti incrociano le braccia a Roma anche oggi, quindi prosegue lo sciopero dei taxi. Si è aperta, però, una giornata importante per le associazioni di categoria, perché oggi è previsto l'incontro con il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio. La protesta riguarda la proroga di un anno per emanare un nuovo regolamento contro gli abusivi che operano servizi di trasporto pubblico non in linea. Nel mirino l'affaire Uber, l'app che permette di prenotare facilmente autisti Ncc. La norma per la quale c'è lo sciopero dei taxi è l'emendamento al decreto Milleproroghe firmato dai senatori PD Linda Lanzillotta e Roberto Cociancich. I due senatori hanno spiegato di aver firmato l'emendamento per dare altro tempo al ministero, in modo tale che possano ripartire le trattative tra le associazioni di categorie e le società di noleggio con conducente per giungere ad una soluzione soddisfacente per tutti. Oggi, dunque, sono attesi nuovi sviluppo dall'incontro con Delrio.

SCIOPERO TAXI MILANO E ROMA, ULTIME NOTIZIE: INCONTRO CON IL MINISTRO DELRIO, CODACONS CHIEDE RINVIO E SOSPENSIONE LICENZE (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Quello di oggi è il sesto giorno consecutivo di sciopero dei taxi a Roma e il Codacons non sta a guardare. Con una nota ufficiale ha, infatti, chiesto ieri la «sospensione della licenza per quei tassisti che scioperano in modo illegale e rinvio dell'incontro del Governo con le organizzazioni dei taxi fino a che il servizio non sarà tornato regolare». Le amministrazioni locali possono sospendere o revocare le licenze ai tassisti, nel caso in cui abbiano condotte particolari o non osservino gli obblighi della legge. Per il Codacons lo sciopero dei taxi è illegittimo, perché non c'è stato il preavviso di 10 giorni e la predeterminazione della durata dell'astensione, oltre che il mancato rispetto della garanzia delle prestazioni indispensabili. «Per tale motivo i Comuni devono intervenire con la sospensione della licenza nei confronti dei tassisti che hanno violato gli obblighi di legge, perché sono gli stessi regolamenti comunali a stabilire tale sanzione» spiega il Codacons.

SCIOPERO TAXI MILANO E ROMA: NUOVA AGGRESSIONE IN STAZIONE CENTRALE (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - Non si placa la furia dei tassisti impegnati nello sciopero taxi più lungo mai visto negli ultimi 10 anni: siam al quinto giorno di fila per le auto bianche, ferme per protestare contro Uber e NCC e tutti i servizi considerati dai tassisti illegali e in concorrenza sleale. Il problema sono poi i livelli di tensione provocati, che non portano certo maggiore serenità nella contrattazione; ad esempio, questa mattina alcuni tassisti hanno aggredito e lanciato alcune uova contro un’auto di servizio con conducente a noleggio in piazza Luigi Savoia, davanti alla Stazione Centrale di Milano. Il problema è che l’uomo di tutto punto ha “risposto” estraendo una pistola poi verificata essere giocattolo. Grazie al numero di targa, l'autista Ncc è stato rintracciato e denunciato per minacce: come riporta Tg Com24, l’uomo poi fermato dalla polizia non aveva più l’arma giocattolo con sé, ma ha spiegato che «ho estratto la pistola perché i tassisti avevano assunto un atteggiamento minaccioso».

