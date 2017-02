ULTIME NOTIZIE / Oggi, ultim'ora: Unar, scandalo prostituzione gay, si dimette il direttore Spano (21 febbraio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 21 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). UNAR, SCANDALO PROSTITUZIONE. SI DIMETTE IL DIRETTORE SPANO - Preso di mira l'Unar, l'Ufficio Antidiscriminazioni razziali sotto la guida del Presidente del consiglio, che si è ritrovato in un vortice di polemiche a causa di un presunto finanziamento da parte dello Stato alle associazioni gay. La tematica, denunciata in un servizio-inchiesta de Le Iene Show, ha provocato la prima ondata di "caduti". Il direttore dell'Unar, Francesco Spano, si è infatti dimesso ieri come "segno di rispetto al ruolo" svolto all'interno dell'ufficio. Intanto continua la richiesta dei parlamentari riguardo alla chiusura dell'Unar, accusata di aver finanziato un'associazione gay in cui si metterebbe in pratica la prostituzione maschile e di cui il direttore Spano sarebbe socio. Focus in particolare sull'Anddos, l'associazione che nel 2016 avrebbe ricevuto più di 55 mila euro. Nel frattempo, Palazzo Chigi ha annunciato che il bando è stato sospeso, nonostante non risulti che sia stata violata alcuna procedura.



ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 21 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). MANOVRA COLLETTIVA, 3,4 MILIARDI DA RISANARE - Nei prossimi giorni verrà attuata la manovra colletiva richiesta dalla UE nel gennaio scorsso. Il bilancio del debito pubblico è stato calcolato in 3,4 miliardi di euro, motivo che ha spinto il ministro Padoan a studiare una revisione selettiva dei bonus fiscali. Il rischio per l'Italia è ora di ricevere da Bruxelles una procedura d'infrazione, a causa della mancata riduzione del debito pubblico del nostro Paese. Il gap di 3,4 miliardi di euro, pari allo 0,2% del Pil, era stato previsto dalla Commissione Europea già lo scorso novembre, mese in cui Roma si è mobiltata per scongiurare il rischio di una crescita economica compromessa per il nostro territorio, in ripresa, lenta ma continua, dal 2014. A favore della riduzione, il Ministero aveva presentato i dati Istat che confermavano la deflazione italiana con una variazione pari al -0,1% e le condizioni ostili del mercato finanziario che hanno ostacolato le condizioni adeguate per la possibile cessione di beni statali.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 21 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). PD IN CRISI, ANNUNCIATO UN NUOVO GRUPPO PARLAMENTARE - L'annuncio della creazione di un nuovo gruppo parlamentare viene dal governatore Enrico Rossi. La nuova formazione sosterrà il governo di Paolo Gentiloni e rimarrà esterno alle fila del PD. La scissione è stata confermata anche dall'ex capogruppo Roberto Speranza, come conseguenza del malessere avanzato da diversi deputati che si sono ritrovati contrari alle politiche del partito. La minoranza del PD intanto conferma che la commissione verrà eletta senza la partecipazione degli otto politici bersaniani, a cui si aggiunge anche l'assenza dell'ex segretario Matteo Renzi. Quest'ultimo verrà inoltre affrontato dal ministro Andrea Orlando, che ha annunciato di voler procedere a sfidare l'ex premier per "sanare le fratture". Si allontana invece D'Alema da chi lo vede già come regista nascosto della divisione del Partito Democratico, voluta in realtà da Speranza, Rossi e Emiliano.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 21 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). LO STADIO DI ROMA SI RIEMPIE DI GRILLINI, APPOGGIO INCONDIZIONATO ALLA RAGGI - I pentastellati continuano a premere per arrivare alle votazioni, come sottolineato dall'intervento che ieri Grillo e Casaleggio hanno fatto allo stadio di Roma. Sarebbe infatti quest'ultimo al centro della nuova ondata di polemiche che ha raggiunto il Primo Cittadino Virginia Raggi, circondata dalle mura difensive del Movimento 5 Stelle. Continua intanto la manifestazione dell'apprezzamento di Grillo verso la Raggi, mentre il leader del partito approfitta della crisi in casa PD per mettere a segno un altro colpo. Secondo il capo del Movimento, infatti, il partito avversario starebbe in realtà rifondando la DC nella sua volontà di formare un nuovo gruppo parlamentare. In merito a Renzi, Grillo spende parole ironiche, sottolineando come l'Italia abbia bisogno di un suo ultimo aiuto "prima di sprofondare nell'abisso".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 21 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). ALITALIA CONFERMA LO SCIOPERO. LA PREOCCUPAZIONE DI DELRIO: "PROBLEMI SERI" - Continuano le tensioni in Alitalia, sottolineate in un incontro fra sindacati e governo avvenuto ieri. Rimane quindi confermato lo sciopero dei lavoratori per il prossimo 23 febbraio, voluto dai sindacati per il nuovo piano industriale. Il tentativo è quello di trovare una mediazione fra le due parti in causa, rivoluzione finora ritenuta impossibile per la mancanza di volontà da parte degli organi coinvolti di scendere a compromessi. La situazione secondo Delrio sarebbe preoccupante, dati i problemi seri messi in luce dall'intera vicenda. Il governo ha convocato nuovamente la compagnia aerea nelle ore serali di ieri, alla ricerca di un possibile accordo. Un'ipotesi che secondo Antonio Piras, segretario generale della Fit Cisl, potrebbe realizzarsi solo nel caso in cui l'azienda dovesse fare retromarcia. Il piano industriale verrà inoltre presentato entro la prima settimana del mese di marzo.



ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 21 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). I TASSISTI MARCIANO SU ROMA CONTRO L'EMENDAMENTO - Continua a rimanere alta la tensione a Roma, dove negli ultimi giorni c'è stata una vera e propria rivolta da parte dei tassisti. Il motivo sarebbe il debutto di Milleproroghe, l'emendamento che darebbe un giro di vite ai taxi capitolini, a favore dei noleggi con conducente e Uber e contro l'abusivismo. Nella giornata di oggi saranno centinaia, forse 500, i lavoratori di categoria che raggiungeranno la Capitale per manifestare contro l'ementamento Lanzillotta, nel quinto giorno consecutivo di sciopero in cui il servizio taxi rimarrà bloccato in tutta la città. Giornata cruciale quindi per gli autisti di taxi, grazie ad un incontro che si terrà nel pomeriggio fra i sindacati e Delrio e per la possibilità che Milleproroghe passi la valutazione odierna della Camera. Centinaia gli italiani che interverranno, giugendo dalle diverse città italiane che in questi giorni si sono rese protagoniste della protesta. Previsto un presidio a Montecitorio, mentre i sindacati rimangono dell'opinione che la norma vada ritirata.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 21 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). LA DOMENICA SPORTIVA METTE IN LUCE GABIGOL - Il giovane talento dell'Inter, pagato 30 milioni di euro in estate, ha segnato il primo goal neroazzurro contro il Bologna. Destino segnato, dunque, da Gabriel Barbosa, conosciuto come Gabigol. Possibile rampa di lancio quindi per il calciatore, in previsione di riscattare un inizio di stagione difficile. Il web intanto si scatena tra immagini ironiche e paragoni con Ronaldo. Vince invece il Milan contro la Fiorentina, in un match rivelatosi più difficile del previsto. Spicca Deulofeu per il goal decisivo con cui ha portato a casa la vittoria per la sua squadra. Felicità espressa ovviamente da Montella, il ct dei rossoneri, che ha voluto dedicare la vittoria ottenuta a Silvio Berlusconi. L'ex Presidente del Milan dovrebbe infatti cedere nei prossimi giorni la società ad una cordata cinese.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 21 FEBBRAIO 2017 (ULTIM'ORA). ROMA AVANZA, INSIGNE TAGLIA IL TRAGUARDO PER IL NAPOLI - Terzo poker nelle ultime quattro partite per la Roma, che piega il Torino con un secco 4-1 e risponde alla Juventus, vincente Venerdì contro il Palermo. Autori dei gol il solito Dzeko, Salah, Paredes e Nainggolan. Rispondi| EliminaPosta indesiderata| Il Napoli di Maurizio Sarri si gode il momento d'oro di Lorenzo Insigne, che dopo il gol di Mercoledì al Bernabeu ha colpito anche il Chievo Verona con il suo marchio di fabbrica: il destro a giro. Grazie alla splendida prova del suo numero 24, il Napoli batte 1-3 i gialloblu e tiene il passo di Roma e Juventus. Domenica da sogno per l'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella, che oltra a ritrovare il gol sul terreno di gioco è stato definitivamente scagionato dopo le accuse di accordo con la camorra che lo avevano colpito cinque anni fa a Napoli e lo avevano costretto a salutare il San Paolo. Sembra essere finita nel modo migliore, invece, la lite tra Leonardo Bonucci e mister Allegri di Venerdì sera. A confermare tutto i diretti interessati in conferenza stampa.

