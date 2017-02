ABORTO/ Lazio: assunzione ginecologi non obiettori, licenziati se si rifiutano

Un concorso fortemente voluto dal governatore della regione Lazio Nicola Zingaretti per supplire, secondo lui, alla mancanza sempre più massiccia di medici che pratichino l'aborto, in quanto sempre di più sarebbero gli obiettori. Così è stato avviato un concorso per l'assunzione di medici non obiettori, che pratichino cioè aborti senza rifiutare, pena il licenziamento immediato. Già oggi molti medici vengono assunti come non obiettori, per poi dichiararsi obiettori una volta al lavoro. Il concorso invece dice che "se chi ha vinto il concorso farà obiezione nei primi sei mesi dopo l'assunzione, potrebbe rischiare il licenziamento, perché sarebbe inadempiente rispetto al compito specifico per cui è stato chiamato". Se dopo il periodo di prova provassero a rifiutarsi di fare interruzioni di gravidanza, verranno licenziati. I vincitori del concorso "verranno assegnati al settore del Day Hospital e Day Surgery per l'applicazione della legge 194". Per Zingaretti si tratta di una vittoria per garantire la libertà di scelta e la salute della donna.

