ASSALTO ALL'OSPEDALE/ Houston, spari ed edificio lockdown: la polizia indaga (oggi, 22 febbraio 2017)

SPARI NEGLI USA, HOUSTON: PRESO DI MIRA UN OSPEDALE? LA POLIZIA NON TROVA RISCONTRI (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - E' paura negli USA, a causa di alcuni colpi d'arma da fuoco avvenuti all'interno del Texas Medical Center, uno dei più grandi centri ospedalieri di tutto il mondo. Secondo le prime indiscrezioni, l'episodio si sarebbe verificato alle ore 14 (ora locale), ma non si sa ancora se ci siano state delle vittime. Sembra che in queste ore stia avvenendo l'evacuazione dell'ospedale Ben Taub di Houston e che alcuni pazienti siano già stati trasportati all'esterno. All'interno della struttura erano inoltre presenti alcuni bambini in visita scolastica, ma sembra che siano rimasti illesi. Le autorità intanto stanno indagando l'accaduto: si parla di un uomo che avrebbe aperto il fuoco all'interno della struttura medica. Dopo una prima perlustrazione, sottolinea Il Messaggero, la Polizia locale non avrebbe trovato prove che la sparatoria sia avvenuta realmente. Art Acevedo, il Capo della Polizia, avrebbe infatti ordinato una seconda perlustrazione. In particolare gli spari sarebbero avvenuti in un piano preciso dellospedale. La SWAT conferma invece l'assenza di vittime per ora localizzate, mentre pazienti e medici si troverebbero già al sicuro. Secondo altre voci, riportate dal giornale inglese Chron, la paura per gli spari sentiti avrebbe inoltre spinto alcune persone a barricarsi in alcune aree della struttura.

