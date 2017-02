AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: tre feriti sulla Messina-Catania (ultime notizie in tempo reale, oggi 22 febbraio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 22 FEBBRAIO 2017). TRE FERITI SULLA MESSINA-CATANIA - Sull'autostrade Messina-Catania si è verificato un brutto incidente con tre feriti. Questo ha causato dei problemi alla viabilità che sicuramente hanno condizionato tutta la giornata di ieri. Come racconta La Gazzetta Jonica pare che due mezzi siano usciti dall'incidente compromessi. Durante l'incidente poi un auto si sarebbe ribaltata causando dei danni e obbligando l'arrivo dei soccorsi per tirare fuori il conducente rimasto incastrato all'interno della vettura in questione. Ovviamente sono arrivate anche due ambulanze per soccorrere i tre feriti. Problemi sono stati causati dal fatto che qualche macchina si era spostata sulla corsia d'emergenza questo ha impedito l'arrivo tempestivo del 118 che però non hanno avuto problemi per soccorrere i feriti che non erano gravi. Per un po' è stata chiusa l'uscita sulla corsia per la Messina-Catania dove appunto era accaduto l'incidente. Durante la giornata di oggi, mercoledì 22 febbraio 2017, il traffico sarà completamente ristabilito.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 22 FEBBRAIO 2017). I CANTIERI RALLENTANO LA VIABILITÀ - Come ogni giorno ecco il resoconto dei cantieri aperti durante la giornata che possono condizionare la viabilità per la giornata di oggi, mercoledì 22 febbraio 2017, quanto meno per le prime ore del mattino. Sul sito istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, possiamo leggere quelli che sono i cantieri che rimarranno aperti fino alle ore sei. Si parte dall'A24 Roma-Teramo al km 157.3 direzione Superstrada Teramo mare con il tratto tra Val Vomano e Teramo ovest chiuso così come sull'A3 Napoli-Salerno dove al km 42.8 direzione Reggio Calabria dove rimarrà chiuso il tratto tra Nocera sud e Cava dei Tirreni. Inoltre sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia al km 2.3 direzione Ventimiglia rimarrà chiuso il tratto tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova-Aeroporto. Inoltre rimarrà chiusa l'entrata Savona Vado sulla Complanare Savona fino alle ore quattro del mattino.

