ESTRAZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: ecco i numeri vincenti e le quote fortunate (22 febbraio, conc 207/2017)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, L'ESTRAZIONE DI OGGI, MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017, CONCORSO 207/2017. LA COMBINAZIONE FORTUNATA - I numeri vincenti di SiVinceTutto Superenalotto sono disponibili: si è tenuta poco fa l'estrazione del concorso 207/2017. A meno che non siate presi da Porto-Juventus, potete accedere subito nella sezione che vi abbiamo dedicato per segnare e controllare la combinazione fortunata. Basta scorrere in fondo alla pagina per accedere al link con i numeri vincenti di oggi. La vostra schedina potrebbe essere, ad esempio, tra le 14 che hanno cinque dei sei numeri fortunati: ognuna di queste vale 1.694,80 euro. Oppure avete in mano una delle 415 giocate che hanno realizzato il 4: in questo caso parliamo di vincite da 137,88 euro. Vanno, invece, 46,91 euro a coloro che hanno indovinato tre numeri vincenti: le schedine fortunate in questo caso sono 5.429. E chi ne ha indovinati solo due deve accontentarsi di 11,28 euro. A questo punto avrete sicuramente dedotto che nessuno ha raggiunto l'obiettivo principale, cioè ha realizzato il sei. L'appuntamento va, dunque, rimandato alla prossima settimana con SiVinceTutto Superenalotto.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, L'ESTRAZIONE DI OGGI, MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017, CONCORSO 207/2017 - Ultima estrazione di febbraio per SiVinceTutto Superenalotto: oggi, mercoledì 22 febbraio, nuovo appuntamento con il gioco Sisal che mette in palio tutto il montepremi in un'unica serata. E per vincerlo sono aumentate le possibilità, perché si può giocare il doppio dei numeri, cioè 12, mentre i numeri vincenti da indovinare sono la metà. Un aspetto molto interessante di SiVinceTutto Superenalotto è senza dubbio quello relativo alla ripartizione del jackpot: sono previste, infatti, diverse percentuali, a seconda della categoria di vincita. Al 6 spetta il 40,27% del montepremi, al 5 il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Questa ripartizione, però, cambia se non c'è alcun 6: in tal caso al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Prima di seguire in diretta l'estrazione di oggi di SiVinceTutto Superenalotto, ricordiamo quanto accaduto in quella della scorsa settimana: i numeri vincenti dell'estrazione di SiVinceTutto Superenalotto del concorso numero 206 sono stati 18-64-65-67-75-83 e non è stato realizzato il 6.

