GLORIA ROSBOCH / Video, Caterina Abbattista in collegamento con Barbara d’Urso (Pomeriggio 5, oggi 22 febbraio 2017)

GLORIA ROSBOCH, VIDEO: CATERINA ABBATTISTA IN DIRETTA TV CON BARBARA D’URSO (POMERIGGIO 5, OGGI 22 FEBBRAIO 2017) - Il caso di Gloria Rosboch torna al centro della parentesi di cronaca nera nel corso della trasmissione Pomeriggio 5, con una nuova esclusiva. Alla trasmissione condotta da Barbara d'Urso, infatti, interverrà in diretta la madre di Gabriele Defilippi, l'ex studente reo confesso in carcere con l'accusa di aver ucciso la professoressa di Castellamonte, il 13 gennaio 2016, con la complicità dell'ex amante Roberto Obert. Caterina Abbattista, nei giorni scorsi è tornata in libertà per scadenza dei termini di custodia, avendo scelto di essere giudicata con il rito ordinario. La donna, accusata di concorso in omicidio, dopo un breve periodo in carcere aveva ottenuto i domiciliari e da alcuni giorni ha potuto assaporare nuovamente la libertà, con il solo obbligo di dimora dalle 20:00 alle 7:00. Una decisione, questa, che ha rappresentato l'ennesimo duro colpo per gli anziani genitori di Gloria Rosboch. In realtà, Caterina Abbattista non parlerà per la prima volta in una trasmissione televisiva in quanto lo aveva già fatto in una recente intervista esclusiva alla trasmissione di Rai1, La vita in diretta. In quell'occasione la donna e mamma dell'assassino di Gloria aveva manifestato il suo immenso dolore per la fine tragica della professoressa 49enne, ribadendo come l'ergastolo (sarebbe questa la pena massima che rischierebbe in caso di condanna), le sarebbe già stato dato ancor prima che il tribunale di Ivrea si esprima nei suoi riguardi. La Abbattista, già nel corso dell'udienza preliminare, aveva letto una lettera in aula contenente le scuse ai genitori di Gloria Rosboch. Scuse che, al pari di quelle pronunciate dal figlio Gabriele non sono state ovviamente accettate dalla famiglia della vittima, che ha augurato la stessa dolorosa fine della loro unica figlia ai responsabili della sua morte. Clicca qui per vedere l’intervista video a Caterina Abbattista.

