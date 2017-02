Genitori-nonni/ Figlia allontanata da 4 anni: il curatore, “non torni da mamma e papà”

GENITORI-NONNI: LA FIGLIA NON TORNERA' DA LUIGI DEAMBROSIS E GABRIELLA CARSANO? (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - E' un caso che ha fatto molto discutere e che dopo sette anni non è ancora concluso quello dei genitori-nonni di Casale Monferrato, in provincia di Torino. A Luigi Deambrosis e Gabriella Carsano, nel 2010, è stata tolta la bambina che all'epoca aveva pochi mesi. Ora è attesa la decisione dei giudici sul destino della piccola che ha ormai sette anni. La bambina è stata affidata a una famiglia e sono 4 anni che i genitori naturali non la vedono. Proprio per questo motivo, secondo il curatore della bimba, la piccola non dovrebbe tornare dai genitori-nonni. Ieri il curatore ha infatti chiesto ai giudici della Corte d’appello di Torino, come riferisce La Repubblica, che sia confermata la sentenza di adottabilità: non sarebbe più ricostruibile infatti un rapporto tra Luigi Deambrosis, Gabriella Carsano e la figlia. L’avvocato dei genitori-nonni, Adriana Boscagli, ha invece chiesto di seguire le indicazioni della Cassazione e di riavvicinare la famiglia naturale alla bambina. Infine, tra le due posizioni, quella del procuratore generale, Sabrina Noce, che propone di trovare una soluzione che tuteli gli interessi di tutti i protagonisti di questa vicenda.

GENITORI-NONNI: LA VICENDA DI LUIGI DEAMBROSIS E GABRIELLA CARSANO (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Quando la bambina è nata Luigi Deambrosis e Gabriella Carsano avevano rispettivamente 69 e 57 anni: ora ne hanno 75 e 63. Sono stati definiti da subito genitori-nonni ma la vicenda che li ha visti coinvolti è iniziata quando alcuni vicini di casa hanno chiamato i carabinieri perché hanno visto la bambina che era in macchina da sola e piangeva. Luigi Deambrosis è stato rinviato a giudizio con l’accusa di abbandono e questo procedimento penale è andato avanti in parallelo al processo civile che doveva decidere se dare o meno in adozione la bimba. La piccola nel frattempo è stata data in affido e ha incontrato mamma e papà solo saltuariamente. Sono ormai 4 anni però che i genitori-nonni non hanno rapporti con la figlia: nel 2013 infatti la piccola è stata data a una famiglia adottiva ed è stata sottratta a Luigi Deambrosis e Gabriella Carsano. Intanto il papà è stato assolto, in tutti e tre i gradi di giudizio, dall'accusa di abbandono perché la bimba è stata lasciata da sola soltanto per sette minuti, il tempo di scaldarle un biberon di latte. Inoltre, secondo la Cassazione, tutte le sentenze emesse hanno avuto sullo sfondo un pregiudizio riguardo all’età dei genitori-nonni.

