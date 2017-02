HARRISON FORD / Video, incidente aereo sfiorato: salvo per miracolo, ecco come

HARRISON FORD, IL VIDEO DELL'INCIDENTE AEREO SFIORATO (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Il quasi incidente aereo di Harrison Ford è avvenuto qualche giorno fa ma il video della manovra di atterraggio è stato diffuso solo in queste ore. La settimana scorda l'attore statunitense è stato infatti protagonista di un errore in fase di atterraggio con il suo velivolo d'epoca "Aviat Husky": come riporta Skytg24, all’aeroporto John Wayne di Santa Ana, in California, Harrison Ford ha sfiorato la collisione con un Boeing 737 in fase di decollo. Nel video si vede la manovra dell'attore che si è avvicinato molto all'altro aereo. Harrison Ford ha confuso la pista indicatagli dalla torre di controllo per l'atterraggio con una di rullaggio, cioè una di quelle piste che collegano le aree di parcheggio dei velivoli ai tracciati per decolli e atterraggi. Alla torre di controllo l'attore ha infatti chiesto: "È normale che quell’aereo sia sotto di me?". Dopo il mancato incidente aereo è stata aperta un'indagine da parte della Federal aviation administration, l'agenzia americana che sovrintende all'aviazione civile. Harrison Ford ha messo in pericolo la sua vita e quella di altre persone: se fosse riconosciuto responsabile di negligenza rischia la sospensione della licenza di volo. A marzo 2015 Harrison Ford era rimasto ferito dopo un atterraggio di fortuna su un campo da golf a Santa Monica: l'aereo "Ryan Aeronautical ST3KR" del 1942 che stava pilotando aveva avuto un problema al motore.

