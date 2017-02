INGV/ Terremoto oggi, ultime scosse: Marche, sisma di 2.3M in provincia di Macerata (oggi, 22 febbraio 2017, ora 1:55)

INGV, TERREMOTO OGGI: ULTIME SCOSSE NELLE MARCHE. SISMA DI 2.3M IN PROVINCIA DI MACERATA (22 FEBBRAIO 2017) - Proseguono i movimenti tellurici nelle Marche, dove alle 00:08 è stato rilevato un nuovo sisma di 2.3M nella provincia di Macerata. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 43.01 e longitudine 13.03, epicentro a 9 km di profondità. Interessate Monte Cavallo, Pieve Torina, Fiordimonte, Pieveboviglana, Muccia, Serravalle di Chienti, Visso, Fiastra, Ussita, Acquacanina, Camerino, Preci, Bolognola, Sefro, Sellano, Castelsantangelo sul Nera e Pioraco. Si tratta infatti del terzo episodio sismico nella zona, preceduto da due episodi in serata di 2.2M e 2.9M. Per quanto riguarda l'estero, si segnala invece un sisma di 3.7M in California, nel settore centrale. Il fenomeno è stato rilevato alle 23:46 e localizzato a latitudine 36.65 e longitudine 120.99, ipoccentro a 5 km di profondità. In base ai dati raccolti, l'Osservatorio aliforniano di Menlo-Park ha individuato inoltre il punto colpito a 38 km da Rigdemark e 43 km da Hollister, entrambi negli Stati Uniti.

INGV, TERREMOTO OGGI: ULTIME SCOSSE NELLE MARCHE. SISMA DI 2.2M IN PROVINCIA DI MACERATA (22 FEBBRAIO 2017) - Serata in fermento quella di ieri per quanto riguarda i rilevamenti tellurici italiani. Alle 23:26 è stato individuato infatti un sisma di 2.2M in provincia di Macerata, a 9 km di profondità. L'epicentro si trova invece a latitdune 42.99 e longitudine 12.9. Interessante Monte Cavallo, Serravalle di Chienti, Sellano, Pieve Torina, Valtopina, Muccia, Nocera Umbra, Foligno, Fiordimonte, Preci, Visso, Pievebovigliana, Trevi, Sefro, Spello e Cerreto di Spoleto. Alle 22:38 è stato rilevato un sisma di 2.4M in provincia di Perugia, a 9 km di profondità. L'epicentro è stato inoltre localizzato a latitudine 42.82 e longitudine 12.75. Interessate Campello sul Citunno, Castel Ritaldi, Trevi, Spoleto, Vallo di Nera, Sant'Anatolia di Narco, Montefalco, Scheggino, Cerreto di Spoleto, Giano dell'Umbria, Foligno, Sellano, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Massa Martana e Poggiodomo. Alle 22:36 colpita invece la Costa Calabra, settore sud occidentale, fra Catanzaro e Reggio di Calabria. Il sisma di 2.7M è stato individuato a 184 km di profondità, latitudine 38.96 e longitudine 15.7. Il punto colpito si trova inoltre a 54 km da Lamezia Terme e 61 km da Cosenza.

