LAPO ELKANN/ La Milano Fashion Week si prepara ad accoglierlo da star. La foto diventa virale (oggi, 22 febbraio 2017)

LAPO ELKANN, DOPO IL FINTO RAPIMENTO TORNA IN SCENA CON UN BRAND DI OROLOGI - Il “ragazzaccio” della famigli Agnelli, Lapo Elkann, è pronto tornare sotto i riflettori dopo il finto rapimento avvenuto a New York. Il procuratore della Grande Mela ha archiviato il caso del finto sequestro e ora che tutte le accuse nei suoi confronti sono cadute il rampollo della Fiat è pronto per tornare a occuparsi di design di moda. Quale miglior occasione quindi della Milano Fashion Week Autunno-Inverno 2017-18 che debutta oggi nel capoluogo lombardo. Elkann è infatti “Ambassador” di Hublot, un brand di orologi che si prepara a lanciare la sua nuova collezione “Classico Fusion Italia Indipendent”. L’appuntamento è per stasera e il Creative Director Luca Rubinacci si mostra con l’amico Lapo mentre ritoccano l’outfit di stasera: “Pronti per il calcio d’inizio. Stasera sveliamo il nuovo Hublot in collaborazione con il mio amico Lapo, il grande Ricardo Guadalupe e Italia Indipendent”. La foto in bianco e nero (clicca qui per vederla), ha conquistato oltre 4mila like in meno di un giorno e sembra proprio che il pubblico aspetti con impazienza il ritorno di Lapo sulle scene, come leggiamo nei commenti: “Grande lapo”, “Lapo's back!!!”, “Big lapo”, “Bellissimo, ci manchi Lapo”. Lapo Elkann è il fondatore di Italia Indipendent e anche il suo direttore artistico. L’azienda di Lapo aveva già collaborato con Hublot in una special edition del suo Big Bang Unico, dallo stile “molto sportivo e aggressivo”. Lapo ha deciso di ispirarsi al passato, come spiegato da Ricardo Guadalupe su Blloomberg.com: “Ha avuto l’idea di usare questi specifici materiali che venivano utilizzati negli anni trenta. È molto british e di grande tendenza al momento.

