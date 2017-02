Metro A chiusa / Roma, sciopero Atac 22 febbraio 2017: regolari con riduzioni linea B e C (oggi, ultime notizie)

METRO A CHIUSA, ROMA SCIOPERO ATAC: STAZIONI CHIUSE PER 4 ORE (ULTIME NOTIZIE) - Causa sciopero Atac a Roma oggi 22 febbraio, la metro A resta chiusa in queste 4 ore (dalle 8.30 fino alle 12.30) causando non pochi disagi per i cittadini in movimento per la Capitale. Secondo quanto comunica l’Agenzia per la Mobilità, «nella Capitale al momento è chiusa la metro A mentre la linea B è attiva ma con corse ridotte». Per quanto riguarda la situazione delle ferrovie nella Capitale, la tratta di Roma-Lido attiva con riduzioni di corse. Di contro, la Roma-Viterbo è regolare e questo ha lasciato almeno qualche polemica in sospeso visto che fino a ieri sembravano poter essere coinvolte nello sciopero pur di 4 ore su tutta la Capitale. Segnaliamo come ultim’ora la soppressione delle corse sulla Roma-Lido da Porta San Paolo alle ore 10.15 e da Cristoforo Colombo tra le ore 9.25 e le 11

METRO A CHIUSA, ROMA SCIOPERO ATAC: REGOLARI CON RIDUZIONI LE LINEE B E C (ULTIME NOTIZIE) - Stando al report di Atac, lo sciopero che sta tenendo chiusa la Metro A di Roma ha ovviamente come causa lo sciopero di FAISA-CONFAIL che più del previsto sta causano disagi per la mobilità; la Metro B per fortuna è funzionante, anche se con corse ridotte e inevitabili polemiche per i vagoni stracolmi all’arrivo nelle varie stazioni. Concludendo l’iter delle metro romane, la Metro C è regolare su tutto il percorso che si snoda sul territorio della Capitale. Il corpo mezzi della città di Roma, se si escludono la chiusura della Metro A e il ritardo cronico dei bus, la situazione resta sotto controllo con tante però riduzioni di corse sulle vare tratte urbane. Per quanto riguarda Bus e Tram sono possibili cancellazioni di corse o sospensioni di linee. L'agitazione termina alle 12:30, intanto è ripreso il servizio dei taxi dopo l'accordo raggiunto la notte scorsa nel corso di un vertice al ministero dei Trasporti.

© Riproduzione Riservata.